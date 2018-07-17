Расчет стройматериалов для строительства дома

Строительство собственного дома — это процесс, который не терпит спешки и поверхностного подхода. Он связан со значительными расходами, поэтому стоит заранее рассчитать стройматериалы, которые понадобятся для выполнения работ.

Своевременный заказ нужных материалов в достаточном количестве — это обязательное условие для оперативного строительства, сохранения нервов и денег. Какие факторы необходимо учесть?

Калькулятор или расчет вручную

► Многие интернет-магазины и строительные порталы разработали калькуляторы для выполнения онлайн-расчетов. Пользоваться ими просто и очень быстро, но погрешность вычислений может составлять до 50% в одну или другую сторону. Если проекта будущего строения нет, погрешность может увеличиться еще больше.

► Удобный способ, который дает представление о среднем количестве материалов — расчет по готовому проекту. Его можно создать самостоятельно в специальных программах или заказать специалистам. Второй вариант предпочтительнее, ведь ошибки в расчетах приведут к погрешностям в строительстве. Это чревато дополнительными расходами и увеличению общей сметы.

Рассчитывая количество строительных материалов и их цену, многие забывают о транспортных расходах, услугах грузчиков, стоимости монтажа или послемонтажных работ.

Расчет основных частей дома

Прежде чем отправляться в магазин стройматериалов, необходимо выполнить расчеты основных элементов здания.

► Фундамент. Здесь учитывают конструкцию будущего строения, климат, тип и свойства почвы, вид основы. Приблизительные цифры таковы: если толщина кирпича составляет 51 см, общая масса стен для среднего дома — 920 кг; для аналогичного строения панели из легкого бетона весят до 550 кг, а пустотелый кирпич — 450 кг. Для ленточного типа на каждый кубический метр нужно до 0,4 куб. м раствора, бута или кирпича — 1,1–1,2 куб. м.

► Стены. Для деревянного строения на каждый градус холода в зимнее время должно приходиться около 8 мм бруса, а для полнотелого кирпича толщина стен должна быть около 65-70 см, если средняя температура зимой — до -30° С. В среднем для каждого кубического метра стен нужно около 400 полнотелых кирпичей и 0,2–0,4 куб. м раствора.

► Крыша. Для расчета количества стройматериалов учитывают уклон кровли. Точное значение этого параметра важно для правильной калькуляции. Чтобы понять, сколько стройматериала потребуется, половину ширины пролета умножают на относительную величину, которая зависит от уклона. Запас точности и стыковки рассчитывают в зависимости от вида материала.

► Инженерные коммуникации и отделка. Этот пункт включает в себя разводку электросетей, организацию отопления, проведение водоснабжения и канализации. Также стоит учесть монтаж внутренних перегородок, дизайнерских элементов, штукатурку, внутреннее оформление, отделочные работы. Этот пункт может занимать до 15-20% общей строительной сметы.

Чтобы сэкономить средства, удобно заказывать все материалы в одном магазине — так доставка обойдется существенно дешевле.

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