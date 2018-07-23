Проспект Семашко опять раскопали!

23.07.18, Новости

В Волгограде первой послефутбольной ласточкой стал затопленный стадион, а в Ростове – реконструированная улица.

В минувшие выходные у ростовчан появился веский повод ощутить: в городе завершился чемпионат мира по футболу. Знаковым вестником окончания праздников стал раскопанный сразу в двух местах проспект Семашко, который совсем недавно спешно реконструировали к будущему визиту 100 тысяч иностранцев, посетивших наш город.

Зияющие канавы, спецтехника и пластиковые заборы преградили дорогу прохожим в районе Семашко–Социалистической и Ульяновской. Похоже, городские власти и службы теперь решили вновь отказаться от западных ценностей и соблюдать былые национальные традиции по перекапыванию только что отремонтированных авеню.

Раскопанный проспект Семашко можно воспринимать как первую послефутбольную ласточку. Символично, что накануне выходных, в пятницу вечером, на подведении итогов прошедшего мундиаля глава администрации Ростова Виталий Кушнарев высоко оценил результаты подготовки «к футболу». По словам сити-менджера, в процессе выполняемых работ в городе никого не уволили из начальства, а вот награждения отличившихся еще предстоят.

Олег ПЕТРУШИН,
фото автора



0Комментировать

Оставьте комментарий



© 2009–2018 Ростов-Дом. Архитектура, строительство, ремонт, ЖКХ.
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
свидетельство Эл № ФС77-44159 от 09.03.2011. Перепечатка возможна только с согласия редакции.
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru