Проспект Семашко опять раскопали!

В Волгограде первой послефутбольной ласточкой стал затопленный стадион, а в Ростове – реконструированная улица.

В минувшие выходные у ростовчан появился веский повод ощутить: в городе завершился чемпионат мира по футболу. Знаковым вестником окончания праздников стал раскопанный сразу в двух местах проспект Семашко, который совсем недавно спешно реконструировали к будущему визиту 100 тысяч иностранцев, посетивших наш город.

Зияющие канавы, спецтехника и пластиковые заборы преградили дорогу прохожим в районе Семашко–Социалистической и Ульяновской. Похоже, городские власти и службы теперь решили вновь отказаться от западных ценностей и соблюдать былые национальные традиции по перекапыванию только что отремонтированных авеню.

Раскопанный проспект Семашко можно воспринимать как первую послефутбольную ласточку. Символично, что накануне выходных, в пятницу вечером, на подведении итогов прошедшего мундиаля глава администрации Ростова Виталий Кушнарев высоко оценил результаты подготовки «к футболу». По словам сити-менджера, в процессе выполняемых работ в городе никого не уволили из начальства, а вот награждения отличившихся еще предстоят.

Олег ПЕТРУШИН,

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