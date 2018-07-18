Капремонт прошел в каждом десятом доме

Как следует из данных министра ЖКХ Ростовской области, фонд капитального ремонта работает просто прекрасно!

За прошедшие годы региональный фонд капитального ремонта отремонтировал 1843 многоквартирных дома, что составляет примерно 10% от общей численности всех объектов. При этом работы в МКД за счет собираемых с жильцов средств ведутся только четвертый год. Об этом сообщил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер на состоявшемся подведении итогов деятельности фонда за прошедшую пятилетку.

Впрочем, статистику, представленную чиновником, можно считать весьма субъективной, ведь речь шла о численности различных домов, а не площадях. К тому же на большинстве объектов работы велись выборочно, а не комплексно, на них ремонтировались отдельные «элементы» (согласно законодательству, капитальный ремонт включает в себя замену кровли, коммуникаций, лифта, ремонт фасада и укрепление несущих конструкций).

Иными словами, из озвученных данных сложно понять, насколько эффективно работал региональный фонд в прошедшие три года. Но, как заверил министр, имеющиеся многоквартирные дома будут приведены в порядок в ближайшие десятилетия. При этом, по словам Андрея Майера, одновременно улучшается качество выполняемых работ, о чем свидетельствует резкое снижение количества жалоб собственников.

Если в 2015 году с жалобами в различные инстанции обращались собственники 37 многоквартирных домов, а всего было отремонтировано 330 объектов, то в нынешнем деятельность фонда вызвала нарекания всего у собственников 2% многоквартирных домов, где сейчас ведутся работы (всего же планируется отремонтировать 1090 объектов).

— Кроме того, доверие граждан определяется не только количеством жалоб, но и оплатой услуги, — отметил Андрей Майер. — Если в первый год сбора платежей (то есть 2014-й —Авт.) капитальный ремонт оплачивали 85% собственников, то сейчас собираемость платежей составила 91%. Думаю, в следующие годы она будет расти.

Олег ПЕТРУШИН,

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