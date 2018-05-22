Стильные скандинавские диваны станут визитной карточкой для уютного кафе

Меблировка кафе — одна из наиболее важных задач, встающих перед его владельцами. От ее решения зависит популярность заведения среди посетителей. Ведь приобрести постоянную клиентуру в конкурентной сфере не так-то и легко.

Мебель должна быть не только стильной и вписываться в тщательно продуманный интерьер кафе, но и комфортабельной. С этой задачей прекрасно справляются мягкие диваны, исполненные в скандинавском стиле. Как и окружающий интерьер, их основным отличием являются простота и функциональность.

Чтобы приобрести подходящий диван для кафе в скандинавском стиле, не нужно долго и утомительно ходить в его поисках по многочисленным мебельным салонам. Купить мягкую мебель можно прямо с сайта интернет-магазина компании-производителя «СЗРК-Мебель». В основу эскизов для изготовления диванов положены лучшие образцы шведских и норвежских фабрик с мировым именем.

Секрет успеха этой мебели в том, что ее внешний вид и удобство задают атмосферу уюта и умиротворенности в помещении, не занимая слишком много места. Обивка диванов в скандинавском стиле выполнена в теплых спокойных тонах из тканевого материала повышенной прочности. Их цветовая гамма довольно обширна, хотя предпочтение отдается преимущественно светлым нордическим оттенкам. Срок службы скандинавской мягкой мебели исчисляется годами, а это то, что нужно как раз для мест с большим наплывом посетителей. И что примечательно, эффект потертости, который присущ ей изначально, избавит владельцев от дополнительных забот о внешнем виде предметов обстановки. Следы эксплуатации, наоборот, служат тому, чтобы задать особую изысканность окружающей обстановки.

Стильный диван для кафе станет визитной карточкой любого заведения. Продуманный дизайн изделия придаст всему помещению ощущение легкости и не перегрузит пространство, что особенно важно для небольших кафетериев. Такие диваны специально имеют довольно низкую посадку и избавлены от массивных подлокотников. Изголовье мебели также делается невысоким, чтобы визуально не загромождать интерьер помещения.

Каркасы диванов в скандинавском стиле изготавливаются из крепких пород хвойных деревьев, а для фанеры используется обработанная особым составом береза. Благодаря такой крепкой основе изделие способно выдержать усиленные ежедневные нагрузки при большой посещаемости кафе. В качестве наполнителя используются только экологически чистые материалы, которые стойки к проникновению пыли.

На правах рекламы.







