Водоканал спасал автомобиль в собственной клоаке!

К провалившейся иномарке предприятие отнеслось как к живому человеку.

Причиной нашумевшего в Ростове обрушения грунтов на 31-й Линии, 1, стал поврежденный железобетонный коллектор, который рухнул под воздействием паров от канализационных стоков. Об этом сообщила пресс-служба ростовского Водоканала.

Напомним: погожим днем в минувшую субботу по этому адресу внезапно провалился асфальт. В образовавшуюся, словно по волшебству, дыру ушла и мирно припаркованная иномарка. Работники предприятия не замедлили выехать на ЧП.

Машину пришлось вылавливать из клоаки подъемным краном. Причем, по заявлению пресс-службы предприятия, хозяйка иномарки с благодарностью оценила его работу. По ее словам, к машине отнеслись «как к живой».

Вызволив технику, предприятие приступило к перекладке 25 метров коммуникации, которые вышли из строя. Работы были организованы в несколько смен, что испортило Пасху многим водоканальцам. Зато к нынешнему понедельнику последствия ЧП удалось устранить, сейчас остается лишь выполнить уличное благоустройство.



