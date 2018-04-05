В Ростове перекроют Театральную площадь

Уже 15 мая ее первой принесут «в жертву» чемпионату мира по футболу!

Движение на главных транспортных магистралях Ростова будет остановлено уже с середины мая. Первой станет Театральная площадь, а также прилегающие к ней Театральный проспект в границах улиц Социалистической — Б. Садовой и улица Советская в границах переулков Краснофлотского и Каяни.

Как сообщил директор департамента транспорта Ростова Василий Зырянов, на перекрытой площади начнут возводить временные сооружения для проведения Фестиваля болельщиков.

Кроме того, 15 мая на один день будут перекрыты для транспорта окрестности стадиона «Ростов-Арена» по улице Левобережной от съезда с транспортной развязки с Ворошиловского моста до Южного подъезда к стадиону. В этот день здесь пройдет первый тестовый матч, на который ограничат подъезд любому транспорту, кроме автобусов-шаттлов, автомобилей экстренных служб и держателей абонементов.

В дни проведения матчей 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля ожидается закрытие едва ли не половины магистралей городского центра. Проезд транспорта ограничат ул. Серафимовича между Газетным и Ворошиловским, Б. Садовой от Ворошиловского до Кировского, ул. Суворова от Кировского до Крепостного и ул. Московской от Соборной площади до Ворошиловского проспекта.

Кроме того, от Садовой к Дону будет закрыта для машин западная часть Ворошиловского проспекта и верхняя часть Ворошиловского моста. А на Левом берегу закроют Южный подъезд к Ростову на участке от съезда на Темерницкий мост до Ворошиловского моста, вблизи гребного канала, и ул. Левобережную на участке от ул. Шоссейной до ул. Чемордачка.



