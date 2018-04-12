Ростовчане штурмуют Росреестр, чтобы зарегистрировать права на квартиры

Наибольший ажиотаж возник у покупателей новостроек!

В первом квартале 2018 года в Ростове и Ростовской области на 9,4% возросло количество регистраций имущественных прав на различные объекты недвижимости в сравнении с аналогичным периодом 2017-го. За три прошедших месяца региональное управление Росреестра сделало 105803 записи, из них 19468 составила информация и различных владельцах жилых зданий и сооружений.

Такую статистику обнародовала заместитель руководителя ведомства Марина Марухленко. Интересно, что наибольший ажиотаж возник среди дольщиков.

В первом квартале 2018-го областное управление Росреестра зарегистрировало 6070 договоров участия в долевом строительстве, в то время как за три первых месяца в прошлом году их было практически вдвое меньше — 3338. При этом выросло и количество зарегистрировавшихся дольщиков, которые купили жилье с помощью кредитных средств.

— Такая статистика нас удивляет, — отметила Марина Марухленко. — На нее стоит обратить внимание и экспертам из других сфер, экономистам.

При этом замруководителя Росреестра опровергла одну из версий, связанных с тем, что ведомство внедрило возможность заочной регистрации прав на недвижимость с помощью интернета. На самом деле спрос на такую услугу, позволяющую не стоять в очередях и на 30% экономящую расходы клиентов, постоянно растет, однако количество совершенных интернет-регистраций в общей доле пока остается символичным.

За три последних месяца инновационный вариант вместо стояния в очередях предпочли 4–6% собственников различных объектов. При этом регистрация по Интернету более надежна, поскольку исключает «человеческий фактор».

— Многие хозяева хотят иметь красивые документы на свои объекты с водяными знаками, — отметила Марина Марухлина. — Однако они — только для красоты, в жизни у них не нет особой юридической силы. Сегодня собственник получил такую бумагу, а завтра на объект, допустим, наложат арест, что в бумажном документе не отразится. Поэтому по нынешнему законодательству гражданин становится собственником объекта с момента внесения учетной записи в управлении Росреестра, а не выдачи свидетельства регистрации собственности на руки.

Олег ПЕТРУШИН,

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