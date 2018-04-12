Ростовчанам пересчитали стоимость домов, дач и квартир

Платить за них налоги теперь придется по-новому.

В нынешнем году для собственников недвижимости Ростова и Ростовской области выросла кадастровая стоимость объектов, с которой рассчитываются налоги за владение объектами. С 1 января в свете изменения федерального законодательства платить придется исходя из рыночных цен.

Об этом сообщила заместитель руководителя Росреестра по Ростовской области Марина Марухленко. Узнать, сколько же теперь стоит дом, квартира или дача, каждый из хозяев может на официальном сайте ведомства.

— Я призываю каждого собственника посмотреть кадастровую стоимость своего объекта, — отметила Марина Марухленко. — И подстраховать себя от неожиданностей. Если по каким-то причинам она хозяина не устраивает, необходимо обратиться с заявлением, чтобы ее пересчитали в нынешнем году.

В противном случае налог придется платить из уже рассчитанной величины. Комментировать принципы его начисления, а также уточнять, насколько он вырос для владельцев различных объектов, замруководителя Росреестра пока воздержалась. Но пообещала в ближайшем будущем провести для представителей СМИ встречу с экспертами на данную тему.

Олег ПЕТРУШИН,

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