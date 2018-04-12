«Ростов-Арена» обрела хозяина

Им стала Ростовская область.

Построенный к чемпионату мира по футболу левобережный стадион «Ростов-Арена» обрел своего официального хозяина. Им стало правительство Ростовской области, официально зарегистрировавшее свои имущественные права на первую очередь объекта в региональном управлении Росреестра.

Об этом рассказала руководитель отдела ведомства Елена Захарова. Новый стадион в силу своих габаритов стал одним из крупнейших клиентов управления Росреестра.

— К чемпионату мира по футболу у нас строятся и реконструируются шесть стадионов. Но пока что к нам обратились только два объекта, — сообщила Захарова. — Помимо «Ростов-Арены» идет оформление документов на стадион СКА.

Олег ПЕТРУШИН,

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