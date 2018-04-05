Лучший сервис за те же деньги?

Правительство РФ утвердило новые стандарты сервиса управляющих компаний в сфере ЖКХ.

Очередная попытка спасти отечественный жилкомхоз содержит старые рецепты, собранные в единую «поварскую книгу». В разные годы реформы ЖКХ мы все это уже слышали и во всем разочаровывались: бесперебойная работа аварийно-диспетчерских служб, реагирование на заявки жильцов в установленные сроки, информационные стенды в подъездах, прозрачный расчет тарифов и всевозможные уведомления.

Почему министерство ЖКХ решило объявить эти стандарты «новыми» — непонятно. Не потому ли, что в большинстве случаев они остались пустой декларацией или строчкой в отчетности, так и не материализовавшись в счастливую и комфортную жизнь клиентов УК?

На новом витке борьбы за качество работы «управляек» профильное министерство объявило, что резкое улучшение услуг никак не будет связано с их удорожанием. Этот оптимистичный тезис прозвучал из уст главы Минстроя РФ Михаила Меня:

«Повышение качества сервиса работы управляющих организаций ни при каких обстоятельствах не должно привести к повышению стоимости их услуг. Для недопущения необоснованного роста платежей за жилищные услуги мы также ввели обязанность управляющих организаций представлять собственникам расшифровку всех затрат на управление домом».

В ближайшее время будет опубликована методичка по расчету платы за жилищно-коммунальные услуги. Изучив ее, каждый собственник и наниматель сможет понять, откуда что берется в его платежной квитанции. С другой стороны, строгие бухгалтерские алгоритмы лишат управдомов возможности вольно обращаться с денежными потоками. Превышение фактической платы над расчетной управляющие организации должны будут обосновывать перед жильцами.



