Дорогу трамваю!

Ростовчане хотят отделить электротранспорт от машин, а мух — от котлет.

Более тысячи ростовчан уже подписали петицию за обособление немногочисленных трамвайных путей. Пока речь идет только об улице Горького, по которой электротранспорт из-за движущегося и паркующегося потока машин следует с наименьшим КПД. Однако та же самая проблема обещает вернуться и на улицу Станиславского, если ее когда-нибудь все же реконструируют.



Инициаторами сбора подписей выступили активисты Артемий Зайцев и Илья Наздрашев. Как сообщил Артемий в социальных сетях, сначала он хотел организовать сбор подписей на интернет-сервисе городских властей «Активный ростовчанин», однако ему в этом отказали. В результате более тысячи автографов собраны у прохожих вживую.

Подписаться за ростовский трамвай обычно предлагают в самом салоне электротранспорта. Идею поддерживают и сами трамвайщики, и пассажиры, среди которых далеко не все люди пенсионного возраста. Больше всех заинтересованы в наведении порядка жители улицы Горького, а также те, кто здесь работает.

Ростовчане отмечают, что из-за машин трамваи порой застревают на этой улице в часовых пробках, а выходя из вагона, рискуешь оказаться под колесами идущего следом автомобиля. В свою очередь, получив юбилейный, тысячный автограф, Артемий Зайцев и Илья Наздрашев намерены продолжить сбор подписей. Когда же их станет значительно больше, с инициативой начнут стучаться в кабинеты представителей власти.

Как ростовчане собирали подписи за трамвай







