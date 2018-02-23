В Ростове началась операция стерилизации

Замминистра ЖКХ области Валерий Былков призвал хозяев кастрировать собственных животных!

Донское министерство ЖКХ взялось обрушить цены на… кастрацию кошек и собак в Ростове и других крупных городах области. Во вторник, 27 февраля, ряд местных ветеринарных заведений будет предоставлять эту услугу в два-три раза дешевле рыночной стоимости. Желающим стерилизовать домашних животных следует записаться на организуемую акцию по телефону ‒ в срок до 12.00 26-го февраля.

В дальнейшем ежемесячно акция будет повторяться. Об этом сообщил заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков. По словам замминистра, власти преследуют цель сократить поголовье бездомных кошек и собак:

— Стерилизация домашних животных — самый гуманный вариант не допустить роста численности безнадзорных особей, поскольку в результате неконтролируемого разведения потомство оказывается на улице. Россияне слабо информированы в этом вопросе, а в других странах кастрация широко популярна.

Причину нового поветрия следует искать в приближающемся чемпионате мира по футболу. В частности, чиновники не знают, куда девать 3,5 тысячи бездомных собак, которые сейчас разгуливают по улицам. Сложившаяся ситуация — непорядок, при этом убивать их по закону нельзя, а городской приют бездомных животных рассчитан всего лишь на три сотни голов, включая кошек.

Среди ростовских организаций в акции участвуют ветклиники «Центр», областная станция по борьбе с болезнями животных и действующие при ней государственные ветеринарные лечебницы. Стоимость услуг по акции варьирует от 387 рублей, которые придется выложить за кастрацию кота, до 2-3 тысяч. Столько уже попросят в ветеринарных службах за стерилизацию крупных сук, весящих 40 килограмм и более.

Олег ПЕТРУШИН,

фото автора







