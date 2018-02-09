Отопительные котлы: выбираем оптимальный вариант

В деле обустройства любого жилья важное значение имеет создание комфортного микроклимата. И здесь даже в самых теплых регионах страны не обойтись без установки отопительного оборудования.

На современном рынке представлено огромное количество товаров для решения подобных задач. Однако широкий выбор при покупке продукции создает не только новые возможности, но и определенные сложности: какой вариант будет идеально сочетаться именно с вашим жилищем?





Основной вопрос состоит в том, какой именно отопительный котел подойдет для обслуживания конкретного дома. Ассортимент включает в себя электрические, газовые и твердотопливные модели. Последние не слишком удобны в эксплуатации, а потому сразу же отвергаются большей частью потребителей. Оставшиеся два варианта эффективны, просты в применении, при этом обладают своими достоинствами и недостатками.

Для многих людей оптимальными оказываются именно газовые установки в силу их высокой энергоэффективности, независимости от подачи электричества, высокой надежности и долговечности. Кроме того, в некоторых регионах страны на прекрасном уровне находится доступность использования газа в сочетании с его приемлемой стоимостью.

Как выбрать газовый котел для своего дома?

В данном сегменте выпускают продукцию многие серьезные производители с собственным видением функциональности и удобства оборудования. На рынке представлены сотни товаров, каждый из которых заслуживает пристального внимания при решении конкретных задач. Сегодня можно посмотреть на сайте газовые котлы Ariston и других популярных брендов и выбрать идеальное решение по ряду характеристик.

Прежде всего, стоит обратить внимание на мощность данного оборудования. Именно от нее зависит то, насколько хорошо котел будет справляться с обогревом объекта определенной площади. Здесь можно ориентироваться непосредственно на рекомендации производителя или получить консультацию у специалистов интернет-магазина. Параллельно необходимо присмотреться к производительности котла, его коэффициенту полезного действия.

Далее следует определиться с наиболее предпочтительным количеством контуров устройства. Если таковой лишь один, то функциональность оборудования ограничена обогревом помещений, а ведь часто необходимо получать еще и горячую воду в бойлере. Для решения сразу двух важных задач приготовлены двухконтурные модели, которые легко найти в линейках всех серьезных брендов.

Также важным моментом является способ инсталляции котла: он может быть напольным или подвесным. Здесь следует помнить, что напольные модели более тяжелые, иногда менее функциональные, требуют дополнительное пространство в доме, вплоть до отдельной бойлерной, но зато они характеризуются высокой мощностью. Подвесные устройства компактные, отличаются хорошей функциональностью и способны размещаться в любом удобном месте, не занимая место на полу.

Очень важным моментом является выбор типа камеры сгорания. Открытый вариант подходит лишь для домов с хорошо обустроенной дымоходной системой, тогда как закрытая топка за счет наличия мощного вентилятора или кулера может работать и без отдельной вытяжки, буквально на любом объекте.

Материалы исполнения теплообменников в виде стали, чугуна, меди, алюминия, автономность или зависимость котлов от электропровода при розжиге горючего также следует рассматривать при выборе продукции: здесь предпочтения сугубо индивидуальные – так же, как и в отношении наиболее привлекательного дизайна изделия.

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