Энергетики пришлют ростовчанам две тысячи «красных меток»

«ТНС энерго» пугает своих должников огненными квитанциями.

Более двух тысяч ростовчан и около пяти тысяч жителей других городов и районов Ростовской области получат квитанции на оплату электроэнергии красного цвета. Такими пугающими глаз счетами «ТНС энерго» пытается воздействовать на своих злостных задолжников.

Получить красные квитанции от ростовского ЖКХ имеют шанс злостные неплательщики, накопившие долг от 2 тысяч рублей за шесть и более месяцев. В большинстве случаев в отношении них уже введена процедура ограничения подачи электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Как следует из заявления компании, неплательщик, получивший подобную «красную метку», в течение двадцати дней должен полностью погасить долг. В противном случае его взыщут в судебном порядке. А это, исходя из существующей практики, обойдется как минимум на пять тысяч рублей дороже. Поскольку придется дополнительно платить за реализацию ограничения и возобновление энергоснабжения, судебную пошлину, пеню и 7% суммы за принудительное взыскание Федеральной службой судебных приставов.







