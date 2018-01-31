Водоканал освоил виртуальное пространство

Теперь передавать показания счетчиков ростовскому предприятию по интернету можно двумя способами.

Ростовский Водоканал успешно покоряет виртуальный мир и готов принимать показания водомеров по интернету. Пресс-служба коммунального предприятия напомнила, что передавать их следует с 18-го по 25-е число каждого месяца. Для этого можно использовать как домашний компьютер, так и планшет, айфон или любое иное оборудование, подключенное к мировой «паутине».



Проинформировать по интернету ростовский Водоканал о потраченных кубометрах воды можно двумя путями: 1. Зайти на главную страницу сайта предприятия, нажать кнопку «передать показания», указав в специальной графе номер своего лицевого счета, кликнуть «найти счет» и ввести данные своего прибора. При этом становиться зарегистрированным пользователем сайта не обязательно. 2. Зайдя на главную страницу сайта предприятия, зарегистрировать «личный кабинет». Процедура состоит из нескольких кликов мышью: необходимо указать номер лицевого счета, сумму последней оплаты, номер телефона и электронный адрес. Эта процедура предполагает, что в дальнейшем вам не понадобится каждый раз вводить лицевой счет — его «запомнит» интернет-сервис.

Одновременно предприятие предлагает своим абонентам вариант передачи показаний счетчиков по телефону — без визита в свои офисы. Для этого необходимо позвонить по номеру 309-09-09 и следовать дальнейшим инструкциям автоответчика.

Остается пожелать ростовскому Водоканалу безаварийной работы корпоративного сайта и телефона с автоответчиком. Ведь, как известно, в очень многие ростовские организации ЖКХ невозможно ни дозвониться, ни дописаться.







