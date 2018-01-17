В Ростов рвутся десятки тысяч мексиканцев

Городские гостиницы игнорируют пожелания иностранцев забронировать места к чемпионату мира по футболу.

На приближающиеся игры мундиаля-2018 в Ростов-на-Дону намерены приехать 25 тысяч подданных Мексики. Однако их планы разбиваются о равнодушие ростовских отельеров. Ни один из владельцев наших гостиниц, включая элитный отель «Петровский причал», не готов не только забронировать места, но даже предварительно озвучить цену, которая будет установлена в дни игр.





Об этом сообщил известный ростовский продюсер Сергей Пименов. По его словам, он ведет двойные переговоры с мексиканскими поклонниками футбола и местными отельерами несколько месяцев, однако за все это время не удалось достичь удовлетворительного результата. Из всех «бизнес-стимулов» для наших гостиничных боссов основными оказались жадность и боязнь прогадать: а вдруг у конкурентов цены окажутся выше?

— В кои-то веки в Мексике узнали, что есть на планете такой город — Ростов-на-Дону. Тысячи мексиканцев хотят забронировать места на четыре дня матчей, купив любые номера, приехать со своими долларами и гулять-отдыхать, оставляя нам свои деньги. А в ответ все хозяева отелей, что с Правого, что с Левого берега Дона, что с Аксая, что с Батайска, ждут, когда же начнут продавать свои места другие. Это отражает нашу ментальность, суть города. Мексиканцы в шоке, а мне стыдно! — восклицает Пименов.

Своеобразный выход из сложившейся абсурдной ситуации предложили западные турагентства: гости чемпионата могут остановиться в Москве и каждый день прилетать на ростовские матчи из Первопрестольной. Пока такой затейливый способ посмотреть игры мундиаля в Ростове кажется более реалистичным, чем снять в донской столице хоть какой-нибудь гостиничный номер.

При этом, резонно полагает Сергей Пименов, нашим отельерам вряд ли стоит так панически бояться конкуренции. По его данным, в Ростове и окрестных городах насчитывается всего 20 тысяч гостиничных мест, включая незавершенные объекты, а также здания, не получившие лицензии. Между тем стадион «Ростов-Арена» рассчитан на 45 тысяч зрителей, и куда девать остальных, «не поместившихся» в ростовские отели, остается загадкой.

Согласно официальным «релизам», Ростовская область входит в ТОП-20 туристически привлекательных регионов России: нас включили в Национальный рейтинг развития событийного туризма и гастрономическую карту РФ. По оценкам продюсера, все это полная чушь и очковтирательство, — Ростов абсолютно не готов к чемпионату мира по футболу.

— На сайте ФИФА нет ни одного ростовского отеля, ныне готового принять гостей. Но иностранцы все равно приедут к нам, половина из них будет спать на улице. Сами болельщики не знают, где им у нас жить. Может, горожане возьмут их к себе на квартиры и дачи? Хотите, я дам их контакты?

«Креативная» идея Сергея Пименова уже вызвала бурные дебаты среди ростовчан в социальных сетях. Изъявившие желание принять гостей называли различные варианты по комфортности. А цены разнились от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей в сутки за одно койко-место.



