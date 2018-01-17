Иностранцам презентуют легендарную Говнярку

В альтернативную презентацию Ростова также войдут такие бренды, как грязь, бомжи и бесконечно перекладываемая плитка. Об этом сообщил автор идеи — известный ростовский продюсер Сергей Пименов.

Приехавшим в Ростов на чемпионат мира по футболу десяткам тысячам иностранцев южный город будет презентован во всей красе. Экскурсионными объектами станут не только и не столько позитивные, «глянцевые» образы в виде стелы на Театральной площади, чалтырского шашлыка, но и антибренды. Среди них — традиционная грязь на Военведе и других спальных районах, а также бомжи и регулярно перекладываемая плитка в городском центре.





Вся антибренды будут представлены гостям чемпионата на языке международного общения — английском. А роль самого главного отрицательного экспоната отведена легендарному трущобному микрорайону Ростова — Говнярке.

— Когда к нам приедут десятки тысяч болельщиков, начнется полная жесть, — прогнозирует Сергей Пименов. — Загодя никто ни к чему не подготовился, никто ничего не знает. Ни городскому руководству, ни «руководству над руководством» ничего не надо. До последнего дня вся наша администрация и все службы продолжат работать на авось. Поэтому в дни игр уезжайте отсюда, если имеется такая возможность.

Иными словами, продюсер считает, что вопиющая неготовность гостиничной и транспортной инфраструктуры Ростова к событию мирового масштаба принесет нашему городу не славу, а позор. Однако ростовчане вовсе не обязаны разделять его с «ответственными лицами», и одним из способов избежать унижения может стать сознательное бегство из дома на все время чемпионата.

Исключение, по словам Пименова, составляют те, кто решил заработать на мундиале, сдавая иностранцам в аренду жилье, автомобили и прочее имущество. Хотя есть и более оригинальные варианты. Например, организовывать экстремальные экскурсии для зарубежных гостей по трущобам Ростова, заброшенным периферийным микрорайонам и прочим «экзотическим» объектам.

Хотя сам продюсер уж отверг одно из предложений, заключающееся в организации вечеринки для приезжих на территории нового аэропорта. В ответ он показал скриншоты Яндекс.Карты, где ясно видно, что аэропорт с проблемным подъездом расположен в 50 километрах от стадиона «Ростов-Арена». Загулявшиеся гости могут попросту не успеть на игру.







