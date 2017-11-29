Сухие смеси для пола станут лучшим решением для стяжки

Любой, даже самый стильный и дорогостоящий интерьер может испортить некачественно залитый пол. Главным его свойством, на которое необходимо обратить внимание, считается качество материала, которым пользовались рабочие. Если он недостаточно прочный, износостойкий и плотный, долго такой пол ровным и целым не останется.

Каким бы покрытием вы ни воспользовались, будь то линолеум, ламинат или дорогой натуральный паркет, — все этой придет в негодность, если основание под ним некачественное. Таким образом, при оформлении пола в вашей квартире обратите в первую очередь внимание не на внешний аспект, а именно на качество материала, которым вы воспользуетесь при стяжке.

Ранее строители применяли стандартную бетонную смесь, альтернативы которой в принципе не было. Бетоном заливалось основание пола, а затем уже на него накладывался теплый декоративный слой. Стяжки полов при этом приходилось делать намного чаще, так как бетон со временем портился — трескался, разваливался и крошился. Но теперь это в прошлом, так как специалистами уже давно разработана формула качественного пола — это сухие смеси для стяжки от фирмы Cleber. Это опытная фирма, которая является одним из лидеров в своей отрасли. Их продукты качественные и известны по всему миру благодаря добросовестному подходу к работе.

При производстве смесей для стяжки пола производитель должен изначально выбрать качественную основу — материал-наполнитель при этом играет очень важную роль. Не менее важными становятся при производстве и задействованные в нем модификаторы, благодаря которым удается существенно улучшить эксплуатационные показатели готовой стяжки. Именно этими показателями и славится продукция Cleber.

В ее ассортименте каждый найдет для себя подходящий вариант по вкусу. Любой специалист в области строительства знает, что этой продукции можно доверять и ее выбор будет самым правильным. При отличном качестве товара цены на продукцию более чем демократичны.

Компания “Союз” является официальным дистрибьютором компании Cleber в России. В ее каталоге вы можете найти изобилие продукции этой марки, как и многих других, так как она занимается оптовой торговлей стройматериалов. Каждый день специалисты компании консультируют более сотни клиентов, и вы также можете стать одним из них. Задавайте свои вопросы работникам «Союз», получайте развернутые ответы и делайте правильный выбор.

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