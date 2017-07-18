Ростову поставили «неуд» за качество городской среды

Город набрал лишь 140 баллов из 300 возможных.

В Ростове плохо развита социально-досуговая инфраструктура, общегородское пространство, деловая инфраструктура, мало жилья и прилегающих к нему пространств.

Наибольшие же проблемы столица ЮФО испытывает с озеленением и водоемами. К такому выводу пришли эксперты московского консалтингового бюро «Стрелка», оценившие качество жизни в различных российских городах.

Соответственно, общая итоговая оценка Ростова получается «неуд». Сотрудники КБ охарактеризовали сложившуюся ситуацию в столице ЮФО словом «плохо».

Впрочем, аналогичные «неуды» получила едва ли не половина ста оцененных российских городов, особенно если вести речь о крупных. Позитивными исключениями стали Москва, занявшая первое место и набравшая 221 балл, Тамбов (вице-чемпион — 196 баллов), Санкт-Петербург (190) и некоторые другие.

— Мы получили и получаем огромное количество информации о российских городах, закономерностях их функционирования, логике российского города. Такого рода тотального исследования ранее не проводилось», — сообщил Григорий Ревзин, партнер КБ Стрелка.





Пока что силами «Стрелки» исследованы первые девяносто российских муниципалитетов, самых крупных. Между тем ее сотрудники взялись изучить все 1112 городов нашей страны. По сообщению организаторов, цель исследования — выявить эффективность реализуемых муниципальных программ, а также найти болевые точки.

Любопытно, что с большинством тезисов сотрудников «Стрелки», безусловно, согласились бы многие из ростовчан, относительно выявленных болевых точек. Без какого-либо предварительного исследования.







