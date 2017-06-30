ЖКХ лезет в кошельки ростовчан с новой силой

С 1 июля квартплата в Ростовской области вырастет на 3,42%.

Завтра жить на Дону станет дороже. Как сообщил руководитель региональной службы по тарифам Ростовской области Олег Николаевский, в среднем стоимость «коммуналки» в Ростовской области увеличится на 3,42%. А в столице ЮФО, по заявлению городского департамента экономики, предельный индекс роста их стоимости составляет 5,5%.

Почувствуют разницу между прошлым и будущим потребители в августе, когда им принесут очередные квитанции за ЖКУ. Больше всего в регионе взлетит стоимость отопления — в среднем на 4%, что на фоне неудовлетворительной работы городских поставщиков тепловой энергии, хронически оставляющих десятки тысяч ростовчан без горячей воды, явно не дает повода для смеха. Казалось бы, деятельность поставщиков коммунальных услуг строго регулируют федеральные документы, предусматривающие в том числе и жесткие сроки перерыва поставки коммунальным услуг. Увы, как уже наглядно показало нынешнее лето, российские законы на территории Ростова-на-Дону не работают.

Ростовчанам, независимым от централизованного тепла и обогревающимся автономно, тоже спасения нет от дорожающей коммуналки. Их отопление, как и горячая вода, обещают аукнуться выросшими расходами на газ, взлетевший в цене на 3,9%.

Как говорится, хрен редьки не слаще, особенно если учесть, что наряду с топливом для нагрева воды выросла в цене и сама холодная вода — правда, не более чем на 2%.

Наиболее «скромно» нынешним летом подорожало лишь электричество. Однако если учесть, что в сравнении с другими регионами стоимость киловатт-часов в Ростовской области до безобразия высока, вряд ли есть повод радоваться. Теперь за киловатт-час в пределах социальной нормы, в которую мало кто умудряется уложиться, придется платить 3,72 рубля, а сверх нее — 5 рублей 19 копеек.







