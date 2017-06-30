Обустройство ванной комнаты: внимание на выбор мебели

Современная мебель для ванных отличается изобретательностью дизайнерских решений и разнообразием ценовых предложений.

Для современных потребителей открыты достаточно широкие возможности по обустройству ванных комнат. Речь идет не только о разнообразии рынка строительных материалов, помогающих в решении подобных задач, но и о разнообразии мебели, позволяющей сделать эту часть дома более функциональной. Это направление сегодня способно удовлетворить интересы людей с любыми требованиями технического и эстетического плана. Что немаловажно, продукция представлена в нескольких ценовых диапазонах, рассчитанных на покупателей практически с любым уровнем достатка.

В очень широком ассортименте ванная мебель реализуется в специализированных интернет-магазинах, сотрудничающих сразу с несколькими производителями. Хорошо, если в арсенале профессионалов присутствуют как отечественные, так и зарубежные товары, кардинально различающиеся не только стоимостью, но и дизайнерскими решениями, использованием тех или иных материалов, фурнитуры.

При выборе подобной мебели следует учитывать несколько моментов. Прежде всего, речь идет о подборе изделий в соответствии с параметрами обустраиваемого помещения. В рамках одного каталога все товары могут быть распределены именно по этой характеристике с указанием ширины конструкций. Если нет возможности или желания навешивать на стены шкафчики, можно обратить внимание на пеналы, позволяющие на небольшом пространстве пола разместить огромное количество вещей. Традиционные тумбы под мойку могут быть практически любой ширины, от 40 см до 120 см и выше, — с одной, двумя и даже тремя секциями. При обустройстве компактных помещений лучше приобретать отдельные элементы из одной серии, а в случае с работой над просторными комнатами — готовые комплекты в едином стиле и цвете.

Далее важно обращать внимание на материал изготовления мебели для ванной. Он обязательно должен быть влагостойким, в противном случае конструкция менее чем за год потеряет свой вид и функциональность. В качестве надежной основы могут выступать ламинированные МДФ или ЛДСП, массив дерева в специальной водоотталкивающей обработке, пластик, стекло, нержавеющий металл, керамика. Для столешниц тумб могут выбираться МДФ, стекло, натуральный или искусственный камень, стеклокерамика. От использованного материала зависят не только эстетические характеристики изделий и степень их практичности, но и стоимость предложений.







