Жители Дона оплачивают электричество через интернет

С начала года количество пользователей электронными сервисами «ТНС энерго Ростов-на-Дону» увеличилось на 25 тысяч и составило 128 тысяч человек.

Сегодня к Личному кабинету на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии имеют доступ 52 тысячи пользователей. Сервис дает им возможность не только оплачивать счета, но и отслеживать историю платежей, а также передавать показания квартирного счетчика.

За четыре месяца текущего года.12 тысяч жителей региона отказались от привычного печатного счета за электричество и подключили услугу «Электронная квитанция». Теперь счета на электронную почту получают 63 тысячи клиентов. Кроме этого, на сайте поставщика активно заработал сервис онлайн-консультаций: с января по апрель им успели воспользоваться уже 7,5 тысячи человек. Задать вопрос специалисту можно также в официальных группах компании в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Одним из приоритетных направлений работы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» является улучшение сервисов и повышение качества обслуживания клиентов, развитие дополнительных услуг для жителей Ростовской области, — отметила управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Дарья Жукова. — Показательным результатом работы по повышению качества обслуживания клиентов является рост числа положительных отзывов от потребителей. Жители отмечают экономию времени и удобство существующих дистанционных сервисов компании».

К позитивным сдвигам можно отнести сокращение среднего срока ответа на письменные обращения граждан с 30 дней до 14-ти. А к концу года, усовершенствовав программное обеспечение, компания собирается выйти на рекорд — ответ потребителю электроэнергии в течение двух дней.

Для поддержки маломобильных групп населения в августе прошлого года был создан мобильный офис. Он работает на территории всей Ростовской области и предоставляет клиенту информацию о состоянии счета, позволяет уточнить правила расчетов, передать показания индивидуального прибора учета.

Однако преимущества новых дистанционных сервисов успели оценить не только «индивидуалы». 10% от общего числа юридических лиц донского региона — а это 5,5 тысячи бизнес-клиентов — подключены к электронному документообороту. Все документы снабжены электронной подписью и передаются по зашифрованному каналу, который гарантирует не только высокую скорость передачи, но и сохранность данных.







