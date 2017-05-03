Товариществам пообещали льготные процентные ставки

Донские ТСЖ получат компенсацию на уплату процентов за капремонт в кредит.

Ростовская область вошла в число семи регионов, где будет реализован пилотный проект по возмещению ставки по кредитам, которые владельцы спецсчетов взяли на проведение капремонта в своем МКД. Компенсировать расходы будут из федерального бюджета.

— На сегодняшний день банком одобрено 18 заявок от ТСЖ и ЖСК Ростовской области на выдачу кредита, а федеральный Фонд ЖКХ возместит расходы по уплате процентов за пользование кредитными средствами банка для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в регионе, — заявил заместитель губернатора Ростовской области, экс-министр регионального ЖКХ Сергей Сидаш.

На финансовую поддержку капитального ремонта МКД в 2017 году Фонд содействия реформированию ЖКХ намерен потратить более 860 млн рублей. Чтобы получить свою долю этого «пирога», ТСЖ и ЖСК должны совершить телодвижения по определенному алгоритму.

Во-первых, следует принять решение о накоплении взносов на капремонт на спецсчете. Во-вторых, взять кредит на эти цели по льготной процентной ставке. В случае его одобрения собственники будут оплачивать стоимость уже выполненных работ из расчета 7,17 рубля за квадратный метр — это величина минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества. В течение последующих пяти лет государство обязуется погашать проценты по кредиту из расчета 100% ключевой ставки Центробанка РФ, действующей на дату принятия решения Фондом ЖКХ.

При таком раскладе переплатить за капремонт жильцам, конечно, все равно придется, но не так зверски, как в случае других, «нельготных» кредитов.

— Принимая во внимание тот факт, что ставка Центробанка РФ сегодня 9,75%, а кредит на капитальный ремонт региональный банк дает под 11%, собственники переплатят только 1,25%, —пояснил Сергей Сидаш. — До начала действия данного механизма за пять лет донские ТСЖ получили 21 кредит на капитальный ремонт, привлекли порядка 28,4 млн рублей кредитных средств. В этом году у нас уже одобрено 18 заявок на сумму около 40 миллионов рублей. Механизм дает прекрасную возможность получить средства на капремонт уже сейчас, не ожидая своей очереди. Уверен, вскоре количество домов, которые получат кредит, будет гораздо больше.

Интерес к проведению капремонта с привлечением кредита высказали уже более 100 донских ТСЖ. Большинство заявок подается на капитальный ремонт кровель, фасадов, лифтов и внутридомовых электрических сетей.

По информации управления информационной политики правительства РО, в ближайшие три года в Ростовской области будет капитально отремонтировано более 4,7 тысячи многоквартирных домов. Государство потратит на эти цели 11 миллиардов рублей.







