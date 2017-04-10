Ростовский Водоканал отметил День древонасаждения

10.04.17, Новости

Водоканал на общегородском субботнике.8 апреля сто сотрудников предприятия пренебрегли своим свободным днем, чтобы высадить 340 деревьев и кустарников.

Зеленые посадки, в частности, были сделаны рядом с объектами Водоканала — на улицах Сарьяна и Тимошенко.  На территории Ростовской станции аэрации водоканальцы высадили более 100 тополей и кустов церциса.

Но на этом «зеленые подвиги» водного монополиста не закончились. На его счету 45 метров газонов, засеянных травой и обрезка десятков деревьев на общегородском субботнике, благоустройство объектов родного предприятия и прилегающих к ним улиц.

«На празднике озеленения работники Водоканала трудились с искренним желанием внести вклад в экологическое благополучие Ростова, — возвестила в сегодняшней рассылке  пресс-служба АО «Ростовводоканал».Чем больше зеленых насаждений, тем краше родной город, комфортнее среда.  В Год экологии, которым объявлен 2017-й в России, зеленые легкие донской столицы стали сильнее».

«Ростовводоканал» потянулся к земле. Фоторепортаж:



Фото предоставлены пресс-службой АО «Ростовводоканал».



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