Ростовский Водоканал отметил День древонасаждения

8 апреля сто сотрудников предприятия пренебрегли своим свободным днем, чтобы высадить 340 деревьев и кустарников.

Зеленые посадки, в частности, были сделаны рядом с объектами Водоканала — на улицах Сарьяна и Тимошенко. На территории Ростовской станции аэрации водоканальцы высадили более 100 тополей и кустов церциса.

Но на этом «зеленые подвиги» водного монополиста не закончились. На его счету 45 метров газонов, засеянных травой и обрезка десятков деревьев на общегородском субботнике, благоустройство объектов родного предприятия и прилегающих к ним улиц.

«На празднике озеленения работники Водоканала трудились с искренним желанием внести вклад в экологическое благополучие Ростова, — возвестила в сегодняшней рассылке пресс-служба АО «Ростовводоканал». —Чем больше зеленых насаждений, тем краше родной город, комфортнее среда. В Год экологии, которым объявлен 2017-й в России, зеленые легкие донской столицы стали сильнее».

«Ростовводоканал» потянулся к земле. Фоторепортаж:





Фото предоставлены пресс-службой АО «Ростовводоканал».







