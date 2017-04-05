Ростовские студенты будут проектировать микрорайон в Мадриде

В национальный финал конкурса «Проектирование мультикомфортного дома — 2017» вышли 10 команд из пяти городов России: Воронежа, Волгограда, Пензы, Томска и Ростова-на-Дону.

19 апреля победители российского полуфинала представят свои проекты по восстановлению городской среды одного из микрорайонов испанской столицы. А на международном финале конкурса в Мадриде нашу страну будет представлять единственная команда-победитель. Организатор конкурса — компания «Сен-Гобен» известна как производитель высококачественных строительных материалов и мировой лидер в создании комфортного пространства.

Участие в конкурсе не только позволит молодым архитекторам поднять свою профессиональную планку, но и создаст неплохой материальный трамплин для будущей жизни. Все конкурсанты, вышедшие в национальный и международный финалы, получат денежные вознаграждения и специальные призы от партнёров конкурса. Призовой фонд национального этапа предусматривает вознаграждение от 25 до 75 тысяч рублей. Победители международного финала получат от 750 до 1500 евро. Ну и, конечно, невозможно переоценить личный опыт взаимодействия со специалистами мирового уровня.

Официальными партнерами российского этапа в этом году стали Совет по «зеленому» строительству, компании «Графисофт СЕ» (GRAPHISOFT) и «Бош Термотехника». В состав жюри вошли ведущие архитекторы и строители России. Жюри национального этапа конкурса возглавил Александр Ремизов, председатель правления НП «Cовет» по «зеленому» строительству и председатель Совета по экоустойчивой архитектуре Союза архитекторов России.

«Конкурс позволяет формировать у студентов современный взгляд на отрасль, получать дополнительные знания, что очень важно, учитывая, что через несколько лет сегодняшние студенты будут проектировать дома и города уже в качестве архитекторов, — заявила руководитель направления «Энергоэффективность и зеленое строительство» Saint-Gobain ISOVER Наталия Чупыра. — В этом году мы получили большое количество интересных работ. Мы желаем удачи всем финалистам и с нетерпением ждем их на защите проектов в Москве!»







