Новочеркасцам достанется самая большая пасха России

Творожное лакомство весом около 500 килограммов, занесенное в Книгу рекордов России, будет преподнесено горожанам компанией «Белый Медведь» 16 апреля — в главный православный праздник года.

Рекорд страны по изготовлению самой большой пасхи ростовская молочная компания установила еще в 2011 году. Тогда пасха-гигант была представлена в первой столице донского казачества — станице Старочеркасской. В последующие годы «Царь-пасха» кочевала по городам и весям: в 2012-м и 2013-м ею лакомились в Светлое Христово Воскресенье жители Ростова-на-Дону, в 2014 году царское угощение подарили севастопольцам, в 2015 году уникальная пасха была передана в дар Донецку, а в 2016-м отправилась в Симферополь.

В этом году повезло жителям Новочеркасска. Торжественное представление полутонной творожной пасхи состоится 16 апреля ровно в 14 часов перед Вознесенским войсковым патриаршим собором. Огромный кулич будет освящен и подарен всем пришедшим на соборную площадь.

Чтобы не было обидно остальным жителям Дона, в этот же день уменьшенные копии «Царь-пасхи» весом около 50 кг будут также представлены в мегаполисе и окрестностях по следующим адресам: на подворье храма в честь Дмитрия Донского, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 210а;

на подворье храма Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, г. Батайск, ул. Половинко, 280;

на площади перед Воскресенским войсковым собором, ст. Старочеркасская, ул. Соборная, 1а;

на подворье Екатерининского храма, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Екатериновка, пер. Школьный, 4а.







