Годовая программа по вводу жилья выполнена на Дону на 20%

По итогам первого квартала 2017 года в Ростовской области введено в эксплуатацию 456 тысяч квадратных метров жилья.

По информации пресс-службы областного правительства, предприятия и организации построили жилые дома общей площадью 149 тыс. кв. метров. Как всегда, в объемах сданного жилья лидируют индивидуальные застройщики — на их долю приходится 67% введенной в эксплуатацию недвижимости.

Всего в 2017 году региональный стройкомплекс запланировал «отгрохать» 2,3 млн кв. метров жилья. 20 процентов из намеченного уже сдано.







