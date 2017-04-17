Черный, желтый, голубой — выбирай себе любой

В Ростовской области определились с цветами контейнеров для раздельного сбора мусора.

Цивилизованная сортировка твердых бытовых отходов должна окончательно утвердиться на Дону через три года. А вот цвета контейнеров для разных видов мусора известны уже сегодня.

«Черные ящики» будут предназначены для пищевых отходов, синие — для бумаги, оранжевые — для пластика, зеленые — для стекла. В желтых будут собирать отработанные батарейки и аккумуляторы, а в серые самые ленивые жители смогут сбрасывать неотсортированные отходы.

Систему раздельного сбора мусора в донском регионе будут внедрять в два этапа.

Сначала отходы станут разделять на органические и неорганические — с 1 января 2019 года. А ровно через год разделение мусора на сорта, виды и подвиды станет окончательным и бесповоротным.















