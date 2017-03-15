ЖК «Тихий Дон» введут в строй через два года

15.03.17, Новости

ЖК Тихий Дон.Сбербанк прокредитовал строительство ростовского жилого комплекса на сумму 750 миллионов рублей.

Застройщик — АО «Вертол-Девелопмент» — возводит ЖК «Тихий Дон» на Нижегородской, 31. Это современный жилой комплекс бизнес–класса. Архитектурный проект включает четыре дома различной этажности — от 4 до 24 этажей. Игра с высотностью создает визуальный образ устремленных к реке кораблей. Предусмотрены надземный и подземный паркинги, огороженная территория, развитая придомовая инфраструктура.

Планируется, что первая очередь объекта будет введена в эксплуатацию в третьем квартале 2017 года, вторая очередь — в третьем квартале 2018-го.


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