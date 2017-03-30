В Ростове занялись трудоустройством подростков и инвалидов — что будет с остальными?

Весна — лучшее время для поиска работы. Вместе с природой оживляются как работодатели, так и соискатели.

В марте количество вакансий в Ростове-на-Дону увеличилось почти на 20%. Сегодня здесь почти 15 000 актуальных вакансий.

Однако вместе с тем увеличилась и конкуренция. Согласно исследованиям сайта gorodrabot.ru, в среднем по России на 1 вакансию приходиться 8 резюме. Среди молодых специалистов конкуренция ещё выше — на 1 вакансию с пометкой «начало карьеры» приходится 12 резюме.

В марте 2017 года ростовская администрация приняла достаточно неординарное решение. По информации официальных источников, в Ростове-на-Дону было выделено 6 млн рублей на трудоустройство подростков.

Тем временем на ростовском рынке занятости уже второй год подряд активно сокращают работников с местных предприятий. Сокращения и отпуска без содержания особенно сильно отразились на сфере строительства, рыболовства и финансовом секторе — с этих предприятий было уволено порядка 30% работников.

Ещё одним весенним трендом российского рынка занятости стал вопрос трудоустройства инвалидов. Ростовская область не стала исключением. Почти 1200 рабочих мест было предоставлено инвалидам на различных предприятиях области.

Эксперты рынка подтвердили опасения, в ближайшее время сокращения не прекратятся. Тем не менее, как признались некоторые работодатели, чистка кадров будет проводиться исключительно «по делу» — за профессиональное несоответствие, например. Тогда как в прошлом увольнять приходилось ради сохранения ФОТ (фонд оплаты труда).

В марте 2017 года ростовские работодатели в среднем готовы платить 29 127 рублей. Притом почти 1/3 часть всех вакансий Ростова-на-Дону имеет уровень заработной платы от 25 000 до 40 000. Правда, в 10% вакансий предлагают лишь до 15 000 рублей.

Какие зарплаты предлагают сегодня ростовские работодатели







