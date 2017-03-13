В пробке на южном въезде под Ростовом газуют час

Закрытие трассы под Темерницким мостом в часы пик создало уникальную очередь из автобусов и машин. Проходит она по территории сразу двух городов: Ростова и Батайска.

Как показала минувшая неделя, протискиваться в утренние часы в столицу ЮФО, а вечером — обратно в Батайск приходится в течение часа. В остальное время проезд мало чем ухудшился.

К такому выводу приходишь неделю спустя после закрытия Южного подъезда к Ростову на реконструкцию.

«Что-либо комментировать нет слов. По крайней мере, приличных!»

— Теперь большую часть времени наши автобусы не едут по 104-му маршруту, а стоят в пробке, — сообщил директор транспортной компании «Авто-Лайн» Руслан Гасанов.

— В часы пик проезд от Авиагородка в Батайске до ростовского автовокзала увеличился до полутора-двух часов, — поделился впечатлениями суровых будней руководитель АТП-1, обслуживающего 101-й маршрут, Анатолий Павлятенко. — Утром и вечером водители тратят на проезд по маршруту, как минимум, вдвое больше времени. Что-либо комментировать нет слов, по крайней мере — приличных…





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«Кто стоит в этой пробке, держитесь!»

Выдвинушись с юга в Ростов, я застрял в пробке еще на северных окраинах Батайска, не доезжая Тачанки. Отсюда до гипермаркета «Ашан» длиннющей кишкой растянулись газующие автобусы и автомобили. Я простоял здесь около пятидесяти минут, другие страдальцы, также имевшие несчастье продираться через затор, говорят о близком интервале.

Томясь в заторе, многие выпускают пар в социальных сетях, о чем свидетельствует время размещения реплик и их содержание: «Кто стоит в этой пробке, держитесь! Я с вами, ребята!» Пролезать в Ростов, как верблюду в рай сквозь игольное ушко, приходится автомобилистам Батайска, Азова, других окрестных городов и транзитному транспорту из соседних регионов.

Некоторые из ростовчан настойчиво советуют азовчанам въезжать в город через Западный мост, не забивая дорогу хотя бы своими машинами. Многие предлагают «уйти» на Ворошиловский мост: здесь вновь организовали двустороннее движение. Однако чтобы попасть сюда по Восточному шоссе, все равно придется следовать через временную дорогу.

Кое-кто даже высказывает идею попытать счастья и здоровенным крюком прорваться в областной центр через Аксай. Но в этом случае возникает перспектива застрять в пробках на улицах Ростова. Как говорится, хрен редьки не слаще.

Облегчение наступает лишь под гипермаркетом «Ашан», где адская временная дорога закачивается. На ее повороте к Южному подъезду, как заведенные, в пыли и поту размахивают жезлами два сотрудника ГИБДД, а водители, увидев простор и поддав газу, с долгожданным ускорением несутся дальше.

СКЖД зовет сесть в электрички

В час пик вы простоите в пробке около 60 минут, если в образовавшейся сутолоке грешным образом не стрясется ДТП: в этом случае пробка удлинится в несколько раз. Еще один «веселый» вопрос — что же произойдет, когда работы по реконструкции Южного подъезда закипят по полной программе и на временную трассу вылезут десятки грузовых машин дорожников. Пока что спецтехника работает лишь по обочинам, не мешая проезду.

— На временной дороге с ограниченной скоростью движения пробки неизбежны, — заявили мне в пресс-службе ФКУ Упрдор «Азов». — Мы сделали все возможное, чтобы максимально снизить нагрузку.

Ведомство рекомендует автомобилистам оптимизировать свои маршруты. Однако, похоже, такое заявление от лукавого. Водители уже неделю гадают, как жить до 1 декабря: спасительного рецепта не найдено, куда ни кинь — всюду клин.

Единственный вариант «оптимизации» — до декабря поставить на стоянку свои авто и пересесть на электрички. Как повторно сообщили в пресс-службе управления СКЖД, при необходимости ведомство готово увеличить количество вагонов в пригородных поездах в утром часы и вечером. Однако готовы ли те, кто за рулем, пойти на подобный шаг — не совсем ясно.

— Люди настолько привыкли к своим авто, что будут стоять в пробке по часу, —прокомментировал ситуацию в соцсетях один ростовчанин. — Вместо того чтобы сесть на электричку и доехать за 10–15 минут до центра Ростова.

Олег ПЕТРУШИН,

фото автора







