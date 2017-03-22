«Гулять собак разрешается»

В Ростове появятся специальные дорожки для выгула собак.

Благоустроенные территории для четвероногих братьев будут созданы на средства компании «Mars Petcare» — крупнейшего в мире производителя кормов для домашних животных. Они станут составной частью проекта «Город, который делает нас лучше» — бизнесмены реализуют его совместно с ростовской мэрией.

Ожидается, что уже нынешней весной в нескольких городских парках появятся специальные дорожки для прогулок с собаками. Рядом будут размещены специальные диспенсеры с пакетами для уборки за домашними питомцами и урны для сбора отходов.

— Мы очень рады, что такая инициатива получила поддержку города, — заявила менеджер по внешним коммуникациям компании «Mars Petcare» Елена Селиванова. В преддверии открытия фабрики в Аксайском районе мы искренне хотим внести свой вклад в социальную жизнь Ростова-на-Дону. Мы настроены реализовать проект максимально быстро.

Ростов станет первым российским городом, в котором будет реализован подобный проект. Это весьма на руку муниципальным властям накануне чемпионата мира по футболу-2018.

По словам генерального директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игоря Буракова, проект благоустройства городской среды «удачно совпадает с Годом экологии». Он окажется выгодным абсолютно для всех ростовчан, а не только для владельцев собак. Положительный опыт, который позволил многим развитым странам «вписать» домашних питомцев в городской ландшафт, в России начнется с Ростова, а затем будет тиражирован в других регионах.

Где именно появятся новые площадки для собачьих прогулок, пока не известно. В ближайшее время на сервисе «Активный ростовчанин» будет инициирован опрос горожан, по итогам которого определятся парки, где будут обустроены первые дорожки.

Видео. Злые управдомы, запрещающие «гулять собак», останутся в прошлом!







