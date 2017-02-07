Выставка «СТИМэкспо» открывает строительный сезон-2017 на Дону

С 15 по 18 марта в ДонЭкспоцентре пройдёт самая масштабная региональная выставка строительных технологий и материалов — «СТИМэкспо».

Это единственная профильная экспозиция в Ростовской области, объединяющая тематические блоки «Строительство. Архитектура» и «Инженерные решения». Именно здесь в начале строительного сезона будет представлена вся строительная индустрия Дона.

География

На выставке «СТИМэкспо» продемонстрируют свои достижения и последние новинки отрасли свыше 150 ведущих поставщиков строительных и инженерных технологий и материалов. География выставки включает компании из Ростова и Ростовской области, Краснодарского края, Чеченской Республики, Дагестана, Санкт-Петербурга, Москвы, Тульской области, Красноярского края, Ставрополья, Республики Марий Эл.

Инвестиции

Деловая программа выставки «СТИМэкспо» насчитывает 40 мероприятий. В дни выставки традиционно пройдет годовое собрание Ассоциации строителей Дона. Министерство строительство, архитектуры и территориального развития РО, а также Департамент инвестиций и предпринимательства РО организуют консультативный пункт по видам и условиям предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в Ростовской области на все дни выставки. Проблемы привлечения инвестиций обсудят именитые юристы, представители банковской сферы, администрации, а также строительной отрасли Ростова-на-Дону.

Проекты

Также в стенах ДонЭкспоцентра пройдут пленарное заседание «Инвестиционные проекты региона. Реализация планов на 2017 – 2018гг» и обсуждение генерального плана строительства объектов ЧМ 2018. Каждый желающий сможет увидеть презентацию актуальных проектов. Кроме того, на выставке будут подведены итоги 2016 года и составлены прогнозы развития рынка жилой недвижимости на 2017 год.

Конкурс

Ключевым событием выставки станет церемония награждения участников конкурса «Застройщик года-2016». Это единственная профильная премия, которая является знаком отличия лучших строительных компаний Дона. Конкурс проходит под официальным патронажем министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, а также Союза архитекторов России и Союза строителей ЮФО. Участие в конкурсе позволит девелоперам Дона подтвердить лидирующие позиции на рынке строительства и получить официальный статус лучшего застройщика в регионе. В 2017 году соревнование строительных фирм будет проходить в третий раз, и впервые помимо профессионального жюри застройщика года будут определять ростовчане путем народного голосования.

Мастер-классы

Деловая программа мероприятий представляет интерес не только для специалистов, но и для любителей. С 15 по 18 марта, в рамках дня мастер-классов, всех желающих научат строить дом и баню, наносить декоративную штукатурку, продемонстрируют, как подготовить стены под оклейку или покраску, расскажут, как самостоятельно поменять сантехнику и положить плитку в ванной комнате, а также ответят на извечный вопрос: что же лучше, ламинат или линолеум.

Презентации

Для гостей «СТИМЭкспо» компании-производители проведут презентации своих товаров и услуг, что позволит посетителям всегда быть в курсе новейших тенденций и изобретений в мире строительных технологий. Свои консультации и мастер-классы подготовили ведущие архитекторы, конструкторы, инженеры, проектные консультанты, строители и декораторы.

Больше чем выставка

«СТИМэкспо» — это не просто статусное мероприятие, на котором обсуждаются деловые вопросы городского масштаба, заключаются выгодные бизнес-сделки и разрабатываются планы строительства на год вперёд. Прежде всего, это проект, полезный всем, кто интересуется строительной деятельностью на совершенно разных уровнях. Он дает возможность на единой площадке оценить весь спектр рыночных предложений и сделать выбор в пользу наиболее конкурентоспособных поставщиков интересующей продукции.

Выставка «СТИМэкспо» будет проходить с 15 по 18 марта 2017 года по адресу: пр. М. Нагибина, 30, ДонЭкспоцентр. Вход свободный. Тел. (863) 268-77-94, 8-918-5-999-222.







