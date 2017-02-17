Сбербанк снижает ставки по ипотеке

С 20 февраля Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам в среднем на 1,1 процентного пункта.

В случае приобретения недвижимости у застройщиков ставка теперь составит 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке — 10,75–12,25%. Линейка ставок по жилищным кредитам существенно упрощена. Процентная ставка теперь будет зависеть только от вида кредита и категории клиента при любом уровне первоначального взноса и сроке кредитования.

Другая хорошая новость: Сбербанк впервые вводит дополнительный дисконт в размере 0,5 п.п. для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика. По заявкам до 30 июня 2017 года включительно продлено действие дисконта 0,5 п.п. к процентной ставке по продукту «Приобретение готового жилья» в отдельных регионах. В этот список входит и Ростовская область. Кроме того, во всех регионах России продолжит действовать дисконт в размере 0,5 п.п. для молодых семей.

«Сбербанк заметно снижает ставки по ипотеке, потому что понимает, насколько важно решение квартирного вопроса в условиях современной жизни, — резюмировал директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев. — Одновременно мы уделяем особое внимание развитию электронных и Digital-сервисов в сфере ипотечного кредитования — теперь зарегистрировать ипотечную сделку не только удобно, но и выгоднее».

Отметим, что все ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Минимальный первоначальный взнос при покупке строящегося жилья у застройщиков составляет 15%.







