Ростовчане могут бесплатно перейти дорогу на «красный»

Но лишь один раз. С нарушителей ПДД — «новичков» штраф не взимается.

В Ростове идет операция «Пешеход». В ходе воспитательной акции представители УГИБДД останавливают граждан, нарушающих правила дорожного движения при переходе проезжей части. Интенсивно работать над повышением пешеходной культуры продолжат до 23 февраля.

— Операция проводится по всему региону, — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области. — При этом на пешеходов, впервые уличенных в нарушении правил дорожного движения, штраф не взимается.

С такими нарушителями дело ограничивается профилактической беседой. Кроме того, оставляют полиции паспортные данные. При отсутствии документов придется пройти в отделение. А повторное нарушение ПДД обойдется пешеходу в пятьсот рублей.