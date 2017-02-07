Ростовчане могут бесплатно перейти дорогу на «красный»

07.02.17, Новости

Переход на красный - не грех?Но лишь один раз. С нарушителей ПДД — «новичков» штраф не взимается.

В Ростове идет операция «Пешеход». В ходе воспитательной акции представители УГИБДД останавливают граждан, нарушающих правила дорожного движения при переходе проезжей части. Интенсивно работать над повышением пешеходной культуры продолжат до 23 февраля.

— Операция проводится по всему региону, — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области. — При этом на пешеходов, впервые уличенных в нарушении правил дорожного движения, штраф не взимается.

С такими нарушителями дело ограничивается профилактической беседой. Кроме того, оставляют полиции паспортные данные. При отсутствии документов придется пройти в отделение. А повторное нарушение ПДД обойдется пешеходу в пятьсот рублей.

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