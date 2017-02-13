Энергетики переходят к комплексному обслуживанию клиентов

25% акций ПАО ГК «ТНС энерго» передано в доверительное управление ООО «ИК «Технопромэкспорт».

ПАО ГК «ТНС энерго» заключило соглашение о передаче 25% плюс 1 акция в доверительное управление ООО «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех). Соглашение действует один год и предусматривает право ООО «ИК «Технопромэкспорт» на последующий выкуп данного пакета акций в течение этого срока.

Сделка стала возможной после обсуждения и проработки потенциально интересных обеим сторонам проектов и инициатив, в том числе, по созданию расчетно-кассовых центров в регионах присутствия гарантирующих поставщиков «ТНС энерго», а также монетизации клиентской базы ГК.

«Группа компаний «ТНС энерго» переходит от традиционной модели узкой специализации на сбыте электроэнергии к модели комплексного обслуживания клиентов, — отметил генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов. — Создание и развитие информационно-расчетных центров, внедрение новых сервисов, организация дистанционного учета электроэнергии, реализация энергоэффективного оборудования и энергосервисных мероприятий — для выполнения этих задач мы применяем самые прогрессивные информационные технологии. Подписанное соглашение позволит достичь синергии за счет объединения компетенций и ресурсов ключевых игроков рынка, что в свою очередь повысит как конкурентоспособность самих предприятий, так и качество жизни простых граждан». «Данная сделка позволит выйти на новый уровень сотрудничества с компанией «ТНС энерго», которая является крупнейшим оператором энергорынка и представлена в 11 ключевых для Ростеха регионах РФ, — сообщила генеральный директор ИК «Технопромэкспорт» Мадина Суюнова. — Основной целью в рамках сотрудничества является повышение надежности обеспечения электроэнергией предприятий Госкорпорации. Также важно отметить, что возможность широкомасштабного внедрения и развития современных наработок Ростеха на базе «ТНС энерго» позволит совершить серьезный прорыв в самой отрасли. Сделка является одним из примеров частно-государственного партнерства в области энергообеспечения и энергоэффективности, которое Ростех успешно реализовывает по разным направлениям деятельности».



