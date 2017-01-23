В России вводится новый налог на недвижимость

Первые платежки граждане получат весной 2017 года. Кто и сколько будет платить?

Рассчитаться с местными бюджетами надо будет не позднее октября — эти налоговые поступления будут засчитаны в качестве налога за 2016 год. В Федеральной налоговой службе (ФНС) пояснили, что новый налог будет исчисляться не по инвентаризационной, как до сих пор, а по кадастровой, то есть рыночной, стоимости.



Для некоторых групп населения предусмотрены налоговые вычеты и льготы, сообщает «Российская газета». Это, прежде всего, пенсионеры, ветераны войны и инвалиды.

База по расчету налога для комнаты будет уменьшаться на 10 квадратных метров, а для квартиры — на 20. На эту площадь налог не рассчитывается. Индивидуальные жилые дома дают их владельцам еще больше преференций: при налогообложении не будут учитываться аж 50 квадратных метров.

По расчетам ФНС, налоговое бремя на граждан будет увеличиваться постепенно — не более чем на 20 процентов в год от прежнего размера налога. Сдерживать рост обязательных платежей будут понижающие коэффициенты. Однако со временем сумма набежит приличная: если сейчас за двухкомнатную квартиру в МКД собственник отдает 400–500 налоговых рублей, то в 2021 году заплатит более 5 тысяч.



