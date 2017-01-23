В России вводится новый налог на недвижимость

23.01.17, Новости

Налог на недвижимость вырастет. Первые платежки граждане получат весной 2017 года. Кто и сколько будет платить?

Рассчитаться с местными бюджетами надо будет не позднее октября — эти налоговые поступления будут засчитаны в качестве налога за 2016 год. В Федеральной налоговой службе (ФНС) пояснили, что новый налог будет исчисляться не по инвентаризационной, как до сих пор, а по кадастровой, то есть рыночной, стоимости.

Для некоторых групп населения предусмотрены налоговые вычеты и льготы, сообщает «Российская газета». Это, прежде всего, пенсионеры, ветераны войны и инвалиды.

База по расчету налога для комнаты будет уменьшаться на 10 квадратных метров, а для квартиры — на 20. На эту площадь налог не рассчитывается. Индивидуальные жилые дома дают их владельцам еще больше преференций: при налогообложении не будут учитываться аж 50 квадратных метров.

По расчетам ФНС, налоговое бремя на граждан будет увеличиваться постепенно — не более чем на 20 процентов в год от прежнего размера налога. Сдерживать рост обязательных платежей будут понижающие коэффициенты. Однако со временем сумма набежит приличная: если сейчас за двухкомнатную квартиру в МКД собственник отдает 400–500 налоговых рублей, то в 2021 году заплатит более 5 тысяч.


2Комментировать

Комментарии: 2

  1. алексей пишет:
    24/01/2017 в 12:30

    За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! С сегодняшнего дня вводится новый налог…

    Ответить
  2. Ростов-Дом пишет:
    24/01/2017 в 14:06

    Точно, Алексей!

    Ответить

Оставьте комментарий



© 2009–2017 Ростов-Дом. Архитектура, строительство, ремонт, ЖКХ.
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
свидетельство Эл № ФС77-44159 от 09.03.2011. Перепечатка возможна только с согласия редакции.
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru