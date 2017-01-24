ТЭЦ-2 мешала спать половине Ростова!

Ростовчане сравнили энергетиков с уличными дебоширами и автогонщиками. Те тоже не дают почивать по ночам жителям Западного района. А еще про сегодняшнюю громыхаловку корпорации и бездействие властей написали стихотворение-экспромт «Хотим покоя!».

Минувшей ночью с 23 на 24 января окрестности ростовской ТЭЦ-2 огласил адский грохот. Ростовчане с чутким сном или чувствительные к звуковым раздражителям повскакивали с теплых кроватей и, держась за головы, выписывали круги по своим квартирам. Надежда на скорое окончание вакханалии не сбылась: зверское оборудование выло, визжало и хрюкало в ночи практически до рассвета.

Придя на работу, ростовчане стали обмениваться впечатлениями. Как выяснилось, минувшей ночью стоял на ушах весь Западный район. Народ пришел к выводу, что во всем виновна ТЭЦ-2.

«Народное расследование» уже вроде бы выявило причину грохота. По версии старожилов Западного, «опять на ТЭЦ воду спускали». Как выяснилось, у местных поклонников ночного покоя и тишины три главных врага. Это уличные дебоширы, автогонщики и энергетики с ТЭЦ-2.

Будем объективны: у многих здешних жителей весьма здоровый сон, который не способны прервать ночные визги. Выспавшиеся ростовчане теперь подшучивают в социальных сетях над недовольными ворчунами. Однако последних можно понять: с одиннадцати вечера до семи утра в городе должно быть тихо. Между тем ростовская ТЭЦ воет отнюдь не впервые.

— Как ночные гонки — так ОМОН, как крики компашек — так всех заметают в полицию. А как ТЭЦ своим грохотом не даёт спать тысячам людей, так это нормально? — с таким риторическим вопросом выступил в социальных сетях один ростовчанин. — Сейчас я должен сидеть на работе с больной, ничего не соображающей головой!

Действительно, в отличие от квартиры с шумными соседями, в стены ТЭЦ шваброй не постучишь, по телефону 02 не пожалуешься, да и участковому с утра нести на нее заявление нет смысла. Как выяснилось, ситуация тупиковая.

— Нарушение покоя граждан с одиннадцати часов вечера до семи утра на основании статьи 2.3 областного закона об административной ответственности влечет наложение штрафа от пятисот до четырех тысяч рублей, — рассказал ростовский юрист Александр Чакински. — При этом будет рассматриваться способ, которым мешали спать: игра на музыкальных инструментах, пение, громкая работа бытовой техники, использование пиротехнических изделий, неисправной сигнализации автомобиля, проведение строительных, ремонтных или погрузочно-разгрузочных работ. Если виновен человек, на него можно заявлять в полицию.

Между тем, по словам юриста, жаловаться на ТЭЦ следует не в полицию, а Северо-Кавказское управление Ростехнадзора. И привлечь ее можно будет уже по статье 9.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ. По закону, работу предприятия могут приостановить на 90 дней, что применительно к деятельности ТЭЦ невозможно. Либо на крупнейшего производителя тепловой энергии наложат смехотворный штраф от 20 до 40 тысяч рублей.

По нашим предварительным данным, жаловаться на вой и грохот ТЭЦ никто из ростовчан не берется. Остается одно — ударим сатирической поэзией по коммунальному разгильдяйству! Сегодня утром в социальных сетях о ночных визгах ростовской ТЭЦ появилось стихотворение Сергея Латышева «Хотим покоя»:



Вторую ночь спать не дают,

Уроды конденсат спускают!

На ростовчан давно плюют,

Себя проказой забавляют.

Властям покамест невдомек,

Терпенье наше может лопнуть.

Мы можем преподать урок,

Ногой на власть законно топнуть.

Вы зажрались там, господа,

И от народа отдалились?!

Не будет это так всегда,

Коль дали власть, так потрудитесь!

Примите меры, дайте знать,

И без отписок, Бога ради!

А то вас можем и прогнать,

Не становитесь хуже б…!

Олег ПЕТРУШИН,

фото автора.

Стихотворение Сергея Латышева,

ВК | Ростов-Главный



