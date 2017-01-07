«Русский калейдоскоп» завертится на юге России

Ростовский фотограф запускает новый проект, в реализации которого ему должно помочь народное финансирование. Красочные альбомы, посвященные яркой южнорусской природе, увидят свет, если удастся собрать достаточную сумму, состоящую из добровольных взносов. Впрочем, предоставим слово самому Григорию Куликову.

— Друзья, сегодня я хочу рассказать вам о том, что занимало меня все последнее время. И это явление можно описать одним словом — краудфандинг.

Краудфандинг — это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги для того, чтобы поддержать усилия других людей в той или иной области. Считается, что это движение зародилось около двадцати лет назад благодаря американским и британским музыкальным фанатам. После этого философия краудфандинга быстро распространилась по миру, вовлекая в себя самые разнообразные области общественной жизни.

В Россию движение пришло менее десяти лет назад. Но даже за этот небольшой срок оно успело сыграть свою замечательную роль в жизни творческих и увлеченных людей страны.

Что же такое краудфандинг? Собрать денег и убежать? Нет, собрать денег на благое дело, нужное всем, а не только краудфандеру и его спонсорам.

Сегодня, на мой взгляд, одной из лучших краудфандинговых платформ Рунета является портал Planeta.ru. «Планета» — это не просто платформа для общения генераторов идей и их аудитории, это новая философия общения, открывающая людям новые возможности для самореализации.

За четыре с небольшим года существования «Планеты» финансовую поддержку получили около 2,5 тыс. проектов. Для этого было собрано почти 600 млн рублей. Наибольший интерес сообщества Планеты привлекли проекты, посвященные обществу, музыке, кино и видео, благотворительности и литературе.

Эта идея заразила и меня. Что может быть лучше творческой атмосферы сопричастности чему-то важному и интересному? Друзья, недавно я запустил проект «Русский калейдоскоп» на портале «Планеты» по сбору средств на издание красочных альбомов, посвященных югу России.

Вы можете поддержать мой проект на любую сумму, буквально несколькими кликами на портале сообщества. Проект преследует некоммерческие цели. Я хочу предложить тираж в библиотеки, бюджетные социальные учреждения. Цель — сделать рассказ о фотографии и красивых местах страны доступным для людей, которые вынуждены сегодня во многом себя ограничивать. Удастся ли мне это — все зависит от вас!

Я же в качестве благодарности за поддержку приготовил для вас много ярких, красочных, оригинальных подарков. Я буду счастлив, если они помогут вам сохранить теплые воспоминания о проекте. И что абсолютно точно, в каждом из них есть частица южного солнца!

Вот ссылка на описание проекта и подарки. Будет просто здорово, если вы расскажете о проекте всему миру. Это очень важно!

Спасибо!

Григорий КУЛИКОВ



