На Ростов надвигается снежная буря

По прогнозу Гидрометцентра, 3 декабря на территории донской столицы ожидаются дождь и мокрый снег с порывами ветра до 22 м/с.

Главное управление МЧС России по Ростовской области предупреждает: в связи с погодными условиями возможны различные чрезвычайные ситуации на трассах, в ЖКХ и просто на городских улицах. К ним относятся гололед и гололедица на дорогах, налипание снега на провода, обрывы линий электропередач и перехлесты проводов, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, повреждения крыш домов, нарушения в работе пассажирского транспорта.

Ростовская мэрия рекомендует горожанам придерживаться следующих мер безопасности: убрать с балконов неустойчивые вещи, которые могут быть захвачены ветром;

при скачках напряжения электросети обесточить все электроприборы — это профилактика пожара, который может возникнуть при внезапном включении электричества;

запастись батарейками и фонарями;

закрыть окна и двери и к окнам не подходить;

больным и ослабленным людям во время гололеда и сильного ветра не выходить на улицу;

родителям не оставлять детские коляски на улице;

автолюбителям соблюдать скоростной режим и дистанцию;

не парковать транспортные средства под деревьями и рекламными щитами.

В экстренной ситуации звоните на номер «112».

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В экстренной ситуации звоните на номер «112».

