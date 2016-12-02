На Ростов надвигается снежная буря

По прогнозу Гидрометцентра, 3 декабря на территории донской столицы ожидаются дождь и мокрый снег с порывами ветра до 22 м/с.
Главное управление МЧС России по Ростовской области предупреждает: в связи с погодными условиями возможны различные чрезвычайные ситуации на трассах, в ЖКХ и просто на городских улицах. К ним относятся гололед и гололедица на дорогах, налипание снега на провода, обрывы линий электропередач и перехлесты проводов, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, повреждения крыш домов, нарушения в работе пассажирского транспорта.
Ростовская мэрия рекомендует горожанам придерживаться следующих мер безопасности:
- убрать с балконов неустойчивые вещи, которые могут быть захвачены ветром;
- при скачках напряжения электросети обесточить все электроприборы — это профилактика пожара, который может возникнуть при внезапном включении электричества;
- запастись батарейками и фонарями;
- закрыть окна и двери и к окнам не подходить;
- больным и ослабленным людям во время гололеда и сильного ветра не выходить на улицу;
- родителям не оставлять детские коляски на улице;
- автолюбителям соблюдать скоростной режим и дистанцию;
- не парковать транспортные средства под деревьями и рекламными щитами.
В экстренной ситуации звоните на номер «112».
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Вот время пошло! Любое легкое изменение погоды приравнивается к стихийным бедствиям. Ну вы держитесь, там!
ВАЖНО! За нарушение требований по уборке снега и наледи предусмотрена административная ответственность.Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества. Правилами и нормами технической эксплуатации жилфонда установлено, что удаление наледей и сосулек производится по мере необходимости, с установленной законом периодичностью и порядком выполнения зимних уборочных работ лицам, уполномоченными производить техническую эксплуатацию и ремонт здания. Очистку от снега крыш и удаление сосулек следует производить с обеспечением мер безопасности, а именно с назначением дежурных, ограждением тротуаров, оснащением страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте. За нарушение требований законодательства предусмотрена административная ответственность по ст. 7.22 Ко АП РФ.
Прокурор Ворошиловского района В.Г. Гузиков