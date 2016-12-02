На Ростов надвигается снежная буря

02.12.16, Новости

На Ростов идет снежный ураган.По прогнозу Гидрометцентра, 3 декабря на территории донской столицы ожидаются дождь и мокрый снег с порывами ветра до 22 м/с.

Главное управление МЧС России по Ростовской области предупреждает: в связи с погодными условиями возможны различные чрезвычайные ситуации на трассах, в ЖКХ и просто на городских улицах. К ним относятся гололед и гололедица на дорогах, налипание снега на провода, обрывы линий электропередач и перехлесты проводов, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, повреждения крыш домов, нарушения в работе пассажирского транспорта.

Ростовская мэрия рекомендует горожанам придерживаться следующих мер безопасности:

  • убрать с балконов неустойчивые вещи, которые могут быть захвачены ветром;
  • при скачках напряжения электросети обесточить все электроприборы — это профилактика пожара, который может возникнуть при внезапном включении электричества;
  • запастись батарейками и фонарями;
  • закрыть окна и двери и к окнам не подходить;
  • больным и ослабленным людям во время гололеда и сильного ветра не выходить на улицу;
  • родителям не оставлять детские коляски на улице;
  • автолюбителям соблюдать скоростной режим и дистанцию;
  • не парковать транспортные средства под деревьями и рекламными щитами.

В экстренной ситуации звоните на номер «112».

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В экстренной ситуации звоните на номер «112».

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Комментарии: 2

  1. Александр Чакински пишет:
    03/12/2016 в 11:01

    Вот время пошло! Любое легкое изменение погоды приравнивается к стихийным бедствиям. Ну вы держитесь, там!

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  2. Валерий пишет:
    22/12/2016 в 20:20

    ВАЖНО! За нарушение требований по уборке снега и наледи предусмотрена административная ответственность.Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества. Правилами и нормами технической эксплуатации жилфонда установлено, что удаление наледей и сосулек производится по мере необходимости, с установленной законом периодичностью и порядком выполнения зимних уборочных работ лицам, уполномоченными производить техническую эксплуатацию и ремонт здания. Очистку от снега крыш и удаление сосулек следует производить с обеспечением мер безопасности, а именно с назначением дежурных, ограждением тротуаров, оснащением страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте. За нарушение требований законодательства предусмотрена административная ответственность по ст. 7.22 Ко АП РФ.
    Прокурор Ворошиловского района В.Г. Гузиков

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