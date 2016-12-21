Хозяева коттеджей выбирают марку TERMOWOOD

Собственник загородного дома делится личным опытом эксплуатации термодверей.

Следует начать с того, что я подошел к выбору дверной конструкции очень внимательно и перед покупкой тщательно изучил все главные характеристики, выяснив, какими свойствами должна обладать современная дверь. И поэтому с уверенностью могу сказать, что термодвери российского производства TERMOWOOD — это качественный товар и правильный выбор. Я не ошибся, приобретя двери металлические для коттеджа именно этого производителя, так как в итоге получил надежную защиту не только от воров, но и от холода.

Хочу дать важную рекомендацию: приобретайте данные изделия не на рынках, а исключительно в специализированных магазинах, так как только в них могут предоставить гарантии, а также предложить услуги по качественной установке. Это важно, так как от правильности монтажа во многом будет зависеть долговечность двери, поэтому здесь экономить не следует.

При выборе подходящей двери я обращал особое внимание на следующие параметры:

марку стали, ее толщину и защиту от коррозии;

наличие особого утеплителя (пенопласта, минеральной ваты, пенополистирола) с терморазрывом;

фурнитуру (ручки, глазки, петли, замок — лучше два сразу, сувальдного и цилиндрического типа);

тип отделки (натуральное дерево, порошковое окрашивание).

Зима была наилучшим испытанием обновки, которое наша дверь прошла на «отлично». При сильном ветре снаружи я подходил к двери и прислушивался, нет ли нигде сквозняка? Но его не было, так что могу отметить, что все стыки здесь хорошо герметизированы, поэтому потерь тепла не происходит, что позволило мне еще и выгодно сэкономить на отоплении уже в первый же год эксплуатации новой двери.

В чем же отличие дверей TERMOWOOD от всех остальных?

1. Эстетическя привлекательность. Этот показатель имеет важное значение, так как помимо защитных свойств дверь должны выглядеть еще и очень красиво, хорошо вписываться во внешнюю отделку дома. Я уверенно выбрал в качестве «обертки» натуральное дерево, поскольку с одной стороны такая отделка смотрится очень богато, а с другой — отличается долговечностью.

2. Прочное полотно и антисъемные петли скрытого типа. Для меня было важно, чтобы ни один злоумышленник и не смог снять дверь с петель, поэтому я выбрал полотно со специальными скрытыми петлями.

3. Фурнитура особой прочности. Не следует забывать, что повседневная нагрузка все же приходится именно на ручку и замок, поэтому к их выбору следует подойти очень тщательно. Ведь фурнитура должна выдерживать высокие нагрузки, поскольку только в таком случае можно быть уверенным в том, что конструкция будет служить своим хозяевам на протяжении долгого времени.

Так что исходя из своего практического опыта, я со всей уверенностью могу рекомендовать каждому домовладельцу приобретать металлические двери для загородного жилья именно производства TERMOWOOD, поскольку сам убедился в их отличном качестве.

По материалам сайта: www.termodver.ru

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