Холдинг «Алексеево» не смог вернуть 100 тысяч рублей

Арбитражный суд Ростовской области подтвердил, что антимонопольщики законно оштрафовали застройщика коттеджного поселка.

Как сообщила пресс-служба Ростовского УФАС России, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал правомерным штраф в размере 100 000 рублей, вынесенный антимонопольной службой в отношении ООО «Алексеево».

Поводом для штрафа стало заявление ростовчанина на действия компании, уклонившейся от выполнения договора по технологическому присоединению к электрическим сетям частного жилого дома заявителя. Строение расположено в Аксае, где холдинг «Алексеево» торгует земельными участками и «решает» с покупателями вопросы подключения к коммунальной инфраструктуре.

Рассматривая обращение обиженного клиента, сотрудники УФАС установили, что между ООО «Алексеево» и заявителем ранее был заключен договор на организацию подключения к электрическим сетям земельного участка. Стоило это удовольствие 400 000 рублей. После оплаты в соответствии с условиями договора покупателю земли были выданы технические условия для присоединения, а ввод в эксплуатацию энергопринимающих устройств запланирован на 2015 год.

Однако, как рассказал пресс-секретарь Ростовского УФАС России Алексей Лубянов, в установленный срок обязательства исполнены не были. Несмотря на красивые рекламные послы на сайте застройщика:

«Предлагая вам участки под строительство, холдинг «Алексеево», со своей стороны, полностью берет на себя организацию инфраструктуры — подведение коммуникаций к вашему дому, строительство дорог, благоустройство территории. Собственная управляющая компания в текущем режиме решает все вопросы, связанные с функционированием поселка. Вы можете полностью сосредоточить усилия на самой важной задаче — строительстве «дома мечты» на купленном вами участке!»

Застройщик был привлечен антимонополистами к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей. После этого нарушитель в сжатые сроки выполнил технологическое присоединение к электрическим сетям «частника». Однако следом обжаловал штраф в судебном порядке. Номер не прошел: Арбитражный суд Ростовской области и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в удовлетворении требований холдингу отказали.

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