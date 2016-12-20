Делим на два — что в остатке?

Составлен рейтинг самых бесперспективных требований при разделе имущества супругов.

По официальной статистике, каждый второй брак в России заканчивается разводом. За этим грустным событием следует, как правило, имущественная «дележка». Решать конфликт в суде готовы всего 3% распавшихся пар, остальные предпочитают «договариваться». Однако оказывается, что прийти к консенсусу при разделе движимого и недвижимого не так-то легко. Адвокат Олег Сухов привел топ-5 самых проигрышных требований бывших супругов.

Требование первое. Выселить бывшего супруга из квартиры, приобретенной в браке, поскольку изначально недвижимость была оформлена на вас, у вас не получится. Суд разделит недвижимость поровну и обязательно сохранит право проживания на данной жилплощади за мужем.

Подобные ситуации подробно описаны в Семейном кодексе, устанавливающем режим совместной собственности на квадратные метры, приобретенные в браке, а также в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» (п.15). Вне зависимости от того, на имя кого из супругов приобреталась недвижимость или кем вносились деньги, она считается совместной и относится к общему имуществу, если была куплена в браке,

Адвокат Сухов приводит пример из практики: супруга обратилась в суд с требованием признать бывшего мужа утратившим право пользования квартирой, которая была приобретена в браке, но ее собственником является только истица. Кроме того, она утверждала, что недвижимость куплена на деньги ее матери. Супруг в спорном жилом помещении на тот момент уже несколько месяцев не проживал и о его месте нахождения никто не знал. Его позиция относительно исковых требований также была неизвестна. Тем не менее суд признал ответчика таким же собственником квартиры, как и жену, и отказал ей в удовлетворении исковых требований.

Требование второе. Бесполезно отсуживать квартиру, которая досталась бывшему супругу в наследство или по дарственной период брака. Семейный кодекс приписывает собственность, которую человек, состоящий в супружеских отношениях, приобрел по безвозмездной сделке, не подлежащей разделу.

Если во время судебного разбирательства супруг сможет представить документальные доказательства того, что недвижимость куплена на дарственные деньги или получена в наследство, суд оставит за ним право владения жилплощадью.

Требование третье. Не стоит даже пытаться признать в суде недействительным заключенное между супругами соглашение о разделе имущества или брачный договор. Часто бывшие супруги идут на такой шаг, когда понимают, что оказались в крайне невыгодном имущественном положении или если партнер не исполняет устных обещаний.

«Оспаривать документ по признакам недействительной сделки, совершенной под влиянием заблуждения, бессмысленно, — констатирует Олег Сухов, — если делать акцент на мотивы, которые побудили одну из сторон оформить такое соглашение».

Однажды в суде бывшая супруга пыталась оспорить соглашение о разделе имущества, по которому она после развода получила право собственности на автомобиль, а муж получил в единоличную собственность земельный участок, недостроенный дом, гараж и автомобиль. Такое разделение истица посчитала несправедливым и невыгодным для себя: ответчик получил имущество общей стоимостью почти 9 млн рублей, а ей досталась машина за 150 тысяч, к тому же технически неисправная. Как пояснила женщина, она пошла на сделку только потому, что «бывший» обещал подарить ей и несовершеннолетним детям трехкомнатную квартиру. Однако впоследствии не выполнил этого условия.

Ответчик иск не признал, заявив, что параллельно с имуществом ему отошли и общие долги супругов в размере четырех с половиной миллионов рублей, которые он полностью погашал из личных средств. Кроме того, спорное соглашение его бывшая жена подписала добровольно.

Суд отказал в исковых требованиях супруге, пояснив, что мотивы заключения соглашения в силу не имеют значения и не влекут недействительности сделки. На это недвусмысленно указывает ч.1 ст. 178 ГК РФ

Требование четвертое. Безуспешно требовать увеличения своей доли в совместной недвижимости на основании того, что с матерью после развода остается проживать несовершеннолетний ребенок. Наличие детей, как правило, не играет роли при разделе имущества и не влияет на решение суда.

В соответствии со статьей 60 Семейного кодекса, ребенок не имеет права собственности на имущество своих родителей. В то же время и родители не могут претендовать на имущество детей. Поэтому, если супруги не оговаривают специфические условия раздела недвижимости специальным соглашением, у суда нет законных оснований для отступления от равенства долей. Они будут разделены поровну между партнерами.

Исключения есть — это ситуации, когда истцу удается убедить суд в том, что увеличение доли заявляется только в интересах ребенка и крайне необходимо для его содержания. Это, например, случаи, когда на попечении у мамы остаются дети-инвалиды, которым требуется дорогостоящее лечение, а семья испытывает нужду.

Требование пятое. Ни мужья, ни жены не смогут добиться признания исключительного права на владение и пользование квартирой, которая приобреталась в браке, но при этом кто-то один в семье не работал. Такая претензия часто возникает у мужчин, которые ссылаются на то, что при покупке жилья бывшая жена находилась в отпуске по уходу за ребенком или занималась хозяйством. Бывшие мужья в этом случае пытаются представить суду исчерпывающие доказательства того, что все бытовые расходы глава семьи нес в одиночку.

В ста случаях из ста этот аргумент не срабатывает. В силу статьи 34 Семейного кодекса, право на общее имущество имеет не только «добытчик», но и тот супруг, который в период брака вел домашнее хозяйство, находился в декрете или в отпуске по уходу за детьми, оказался безработным или не получал своего дохода по другим уважительным причинам.

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