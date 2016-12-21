Чистота — залог здоровья… канализации

Ростовский Водоканал убедительно просит ростовчан не использовать городскую канализацию в качестве мусорного ведра.

По информации пресс-службы АО «Ростовводоканал», каждую неделю работники коммунального предприятия устраняют до 300 засорений на городской канализационной сети. В 80 случаях из ста это бытовой мусор, который сбрасывают в канализационный слив рядовые потребители.

Коллекция предметов, извлеченных из канализационных колодцев работниками Водоканала, поистине удивительна — это строительный мусор, лакокрасочные материалы, всевозможные тряпки, предметы гигиены, одежда, пластиковые бутылки и даже остатки пищи. Вся эта дрянь перекрывает канализационные трубопроводы, и они выходят из строя.

В результате канализационные воды изливаются на поверхность земли, во дворы и на улицы, подвальные помещения и подземные сооружения затапливаются — ведь внутридомовые коммуникации не герметичны и не могут удерживать в себе тонны застоявшихся отходов.

Водоканальцы уже наизусть выучили адреса, где засорение канализации стали дурной традицией. Так, на улицу Благодатную в район дома № 186 для прочистки канализации линейным бригадам Водоканала канализации приходится выезжать несколько раз в год. Трубопровод, в который отводятся стоки значительной части Советского района, постоянно забивается бытовым мусором. В октябре аварийная бригада извлекла несколько килограммов тряпок, палки, кирпичи и даже… автомобильный бампер.

Еще одна распространенная причина закупорок канализации — щебень и куски асфальта, которые попадают в колодцы при ремонте дорог из-за небрежности дорожных рабочих. Например, не далее чем в ноябре в переулке Измаильском в районе дома № 39 дорожники засыпали гравием шесть канализационных колодцев, тем самым закупорив канализационную сеть. Чтобы восстановить работу канализации, работникам Водоканала пришлось извлечь из каждого колодца до восьми ведер гравия.

Бытовой мусор — это настолько серьезный диагноз «больной» канализации, что вполне может привести к выходу из строя оборудования канализационных насосных станций. В итоге возникает угроза канализованию целых городских районов.,

Третий «бич» городской канализационной сети — это самовольные врезки ливневой канализации в трубопроводы хозяйственно-бытового назначения. Ливневые воды несут с собой строительный и бытовой мусор, песок, гравий, горюче-смазочные материалы, засоряя и изнашивая коммуникации.

Накануне Нового года Ростовводоканал решил напомнить ростовчанам, что что унитаз и система канализации — это не мусорное ведро! Нарушение цивилизованных правил пользования канализационным стоком может серьезно подпортить новогодние и рождественские праздники.

«Приближаются новогодние и рождественские праздники. В это время возрастает нагрузка на канализацию: люди убирают жилье,готовят новогоднее угощенье, избавляются от пищевых отходов, — говорится в обращении коммунального предприятия. — Строгое соблюдение правил пользования канализацией сейчас особенно необходимо, чтобы никакие коммунальные проблемы не омрачали подготовку к празднику, встречу Нового года и новогодние каникулы».

Что нельзя спускать в канализацию: ► материалы, способные засорить трубопроводы или отложиться на стенках труб, колодцев, решеток: известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокно, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы; ► запрещается выливать и выбрасывать в унитаз вещества, которые могут вызвать окисление или разрушение стенок трубопроводов: кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут. ► различные растворители, бензин, керосин, лекарственные препараты; ► нельзя бросать в канализацию полиэтиленовые пакеты, остатки еды и отходы ее приготовления, тряпки и прочий мусор.



