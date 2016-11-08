Сбербанк поддержал строительство ЖК «РИИЖТский УЮТ»

08.11.16, Недвижимость в Ростове, Новости, Новости компаний, Новости строительства

РИИЖТский УЮТ в Ростове-на-Дону.Юго-Западный банк  ПАО Сбербанк объявил об открытии невозобновляемой кредитной линии с ООО «Строительный трест КСМ-14». Сумма кредита составляет 390 млн рублей, срок кредитования — 4,5 года.

Средства будут направлены на продолжение строительства жилого комплекса «РИИЖТский УЮТ» в Ростове-на-Дону, расположенного на ул. Нансена. Объект планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2018 года.

Проект будет реализован к концу 2018 года.

Проект будет реализован к концу 2018 года.

Проект  предполагает возведение современного 24-этажного жилого дома со встроенным торговым центром и двухуровневой подземной парковкой. Одно из преимуществ нового ЖК — выгодная география. Комплекс строится в центре южной столицы и будет располагать исторически сложившейся социальной инфраструктурой мегаполиса.

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