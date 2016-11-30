Не спать — платить налоги!

Жителям Дона обязаны оплатить налог на имущество до 1 декабря.

Чтобы избежать просрочки, физлица должны совершить платежи по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество до 24 часов четверга. В противном случае задолженность начнет формироваться уже с пятницы. За каждый день просрочки будет начисляться пеня.

Чем чревата неуплата налога?

Неуплата или несвоевременная уплата налогов по налоговому уведомлению может повлечь:

начисление пеней;

привлечение к ответственности в виде штрафа;

взыскание задолженности по налогу (недоимки), а также пеней и штрафа через суд.

О пенях начистоту

Пеня — это денежная сумма, которая будет начислена вам на сумму задолженности по налогу, если вы уплатите налог с опозданием (п. 1 ст. 75 Налогового кодекса РФ).

Пени рассчитываются по формуле (п. п. 3, 4 ст. 75 НК РФ): Сумма пеней = не уплаченная в срок сумма налога х количество календарных дней просрочки x 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России.

Если не уплатить налог в срок, налоговая инспекция направит должнику требование об уплате недоимки по налогу и пеней.

Такое требование должно содержать: сумму задолженности по налогу; размер пеней на момент направления требования; срок уплаты налога; срок исполнения требования; также меры по взысканию налога, которые будут приняты в случае неисполнения требования.

Указанные в требовании суммы следует уплатить в течение восьми рабочих дней со дня получения требования, если в нем не указан более продолжительный срок (п. 4 ст. 69 НК РФ).

В случае направления требования по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести рабочих дней с даты направления этого письма (п. 6 ст. 6.1п. 6 ст. 69 НК РФ).

Возможные штрафы

За неуплату налога должника могут привлечь к ответственности в виде штрафа. Штраф составляет 20% от неуплаченной суммы налога. Если же инспекция докажет, что налог гражданин не уплатил умышленно, то сумма штрафа увеличится до 40% (ст. 122 НК РФ). При этом привлечь «проштрафившегося» к ответственности налоговый орган вправе в течение трех лет с начала календарного года, следующего за тем, в котором налог следовало уплатить.

Важно знать, что налоговый орган для привлечения вас к ответственности должен иметь доказательства, которые подтверждают совершение правонарушения: располагать документами о том, что инспекция исчислила налог в соответствии с законом, направила вам налоговое уведомление и требование, имеет подтверждение факта и даты получения уведомления.

Не дразнить гусей

Опыт подсказывает, что требование налоговиков лучше исполнить вовремя. Иначе налоговый орган может подать заявление в суд, чтобы взыскать задолженность за счет вашего имущества (в том числе денежных средств на счетах в банке, наличных денег). По общему правилу срок для обращения в суд — шесть месяцев со дня истечения срока исполнения требования, если задолженность превышает 3000 руб. Если же задолженность меньше этой суммы, то взыскать ее через суд инспекция может только по окончании трех лет после истечения срока исполнения требования.

Кроме того, о неисполненной обязанности по уплате задолженности налоговый орган может проинформировать работодателя должника, а также направить ему или иному лицу, выплачивающему вам заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, исполнительный документ о взыскании денежных средств.

Но есть случай, когда спорить с грозными налоговиками все-таки можно и нужно Если у вас есть имущество, которое облагается налогом, но вам не пришло в срок налоговое уведомление, следует обратиться в налоговую инспекцию для выяснения причин неполучения уведомления. Делать это надо быстро — не позднее 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым годом представить в налоговый орган сообщение о каждом объекте налогообложения, по которому не было получено налоговое уведомление.

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