Гиперларек снесут с лица земли к весне

Дав отмашку на снос Дома Бояркина, сити-менеджер Ростова Виталий Кушнарев занял первое место в рейтинге первых лиц городов ЮФО, составленном системой мониторинга СМИ «Медиалогия».

Такое информационное лидерство достигается за счет частотности упоминания имени публичной персоны в средствах массовой информации. В январе донские журналисты «склоняли» мэрскую фамилию по трем основным поводам: Кушнарев сообщил о взимании штрафов с граждан за неоплаченную парковку, пообещал перенести ларьки из центра города на периферию и, наконец, объявил об окончательном и бесповоротном решении о сносе шестиэтажного «гиперларька», известного в народе как Дом Бояркина.

Последнее заявление стало настоящей сенсацией, в особенности когда перешло в практическую плоскость. С прошлой недели ростовчане наблюдают историческое событие, разворачивающееся под Соборной площадью. Снос незаконно построенного шестиэтажного монстра происходит по договоренности властей с новым собственником здания — москвичкой Афродитой Умрихиной. Пока о ней известно только то, что она позиционирует себя как «меценат».

Подрядчиком выступает ростовская строительная фирма, которая в качестве оплаты получит материалы, оставшиеся от разобранного здания. После этого на усиленном фундаменте будет возведено новое двухэтажное административное здание, которое должно вписаться в архитектурную концепцию Старого Ростова, — с рустовкой, гармоничными цветовыми решениями и светодиодной подсветкой.

Если покопаться в архивной бумажной пыли, можно найти самое первое постановление о сносе самозастроя еще за 2002 год, подписанное тогдашним мэром Ростова-на-Дону Михаилом Чернышевым.

Однако материализуется заветная мечта тысяч ростовчан только сейчас, 15 лет спустя. За прошедшие полтора десятилетия вышли десятки новостей, ссылающихся на различные бумаги. Одни из них гласили о демонтаже объекта, другие узаконивали первые… И этому марафону не было конца.

В конце концов горожане перестали верить, что гиперларек когда-либо снесут. Разве что кое-кто из знатоков уповал, что оно рухнет само собой, поскольку из-за нарушения правил строительства объект относился к категории аварийных.

В комментариях шестилетней давности читатели «Ростов-Дома» писали: Председатель ВООПиИК по Ростовской области Александр Кожин: «Надеюсь, этот гигантский самозастрой разберут в нынешнем году (апрель 2011 г. — Авт.), в канун его десятилетнего юбилея. Если объект разменяет второй десяток, у многих просто опустятся руки. Автор проекта реконструкции Соборной площади Юрий Солнышкин: «Когда снесут «Бояркина»? Боюсь, уже никогда. В прежние годы в бюджете предусматривались средства на эти цели, но, похоже, дело кончится тем, что чиновники его узаконят». Юрий Ростовский (горожанин): «Не снесут его никогда! Бояркин виновен меньше других «отцов города и районов». Как можно в течение нескольких лет «незаметно» уродовать памятник архитектуры? Очевидно, Бояркин так «зарядил», что чиновники боятся его тронуть».

Удивительно, но факт: новый, никому не известный сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, при ком демонтаж все-таки начался, вышел на первое место по популярности в январском рейтинге мэров, проведенном системой «Медиалогия». Главным толчком послужило очередное заявление о демонтаже конструкции. Однако его речь подкреплялась конкретными сроками и конкретным списком действий — в отличие от предшественников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ «Это, безусловно, победа общественности, — цитирует председателя ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кожина ИА «Росбалт». — Многие уже не верили, что это здание будет когда-нибудь убрано. Изначально это был самозастрой, родившийся в неправовом поле. Но разбирают его не по решению суда, а в результате договоренности с собственником здания. Слава богу, что он пошел на разбор этой халтуры. Это еще и победа здравого смысла: до позапрошлого года здание не использовалось, а когда его стали использовать, то выяснилось, что востребованы только первые этажи. Собственник понял, что этажи с третьего по шестой ему просто не нужны, и он только выиграет, если вместо этого здания тут будет двухэтажная конструкция. Однако важно еще и то, что возведут на его месте. Важно, чтобы решение прошло через градостроительный совет. Нужно еще, чтобы сократили площадь здания, так как оно заняло часть пешеходной зоны».

По словам городского главы, демонтаж Дома Бояркина продлится до 17 марта. Новое здание, полностью вписанное в окружающую застройку, должно быть введено в эксплуатацию в конце текущего года.

Объективности ради, новый проект не вызвал безусловного восторга экспертного сообщества. Кое-кто из ростовских архитекторов расценил его как очередную безвкусицу в историческом центре. Но это уже другая история.

Фоторепортаж Олега ПЕТРУШИНА

Видео. Снос Дома Бояркина в Ростове-на-Дону: