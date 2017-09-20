В Ростове строят незаконную «многоэтажку»

«Клонированная» компания «Руслан» продолжает возводить многоквартирный дом на Селиванова, 68.

Не успел развеяться дым после пожара в знаменитых трущобах Ростова, как в городе вспыхнул новый скандал с застройщиками. На этот раз испортить свое реноме рискует такая строительная компания, как «Руслан». Известно, что возглавляет ее депутат Законодательного собрания Ростовской области Адам Батажев и что его не смущает решение суда Первомайского района о запрете строительства по Селиванова, 68.

Этот документ приняла судебная власть еще 14 августа. Но, судя по всему, он ни на что не повлиял. По свидетельствам очевидцев, представитель законодательной власти Адам Батажев продолжает растить четырехэтажный каркас здания вверх, монтируя уже пятый этаж и одновременно закладывая кирпичом нижние уровни. Такими наблюдениями за прошедшие дни поделились с нами соседи Батажева — жильцы рядом стоящего дома по Поляничко, 3, а по совместительству — его избиратели.

Тяжба ростовчан с собственным депутатом и городскими властями началась после того, как их избранник огородил забором землю, прилегающую к двору, которую они намеревались на законных основаниях включить в состав придомовой территории, о чем мы рассказывали еще два года назад. Кроме того, депутат нарушил права своих избирателей, заняв проезд к дому, предназначенный для экстренных служб. А беседуя с любимым электоратом, Адам Батажев сообщил, что стройку не остановишь. Ну а если они все же этого хотят, пусть оспаривают его действия…

Как показала практика, два года назад депутат отнюдь не грешил пустым хвастовством: его стройку законными путями действительно не остановишь, даже если вы правы. Поскольку в процессе тяжбы выяснилось, что ныне компания «Руслан» пребывает в «клонированном» состоянии. А проще говоря, раздвоилась.

— В управлении судебных приставов нам сообщили, что в решении суда упоминается ООО «Руслан», а на самом объекте работы ведет другая организация — «Фирма Руслан», — рассказал житель дома по Поляничко, 3, Сергей Тихолиз. — И приставы пока не знают, кому вручать исполнительный лист.

Олег ПЕТРУШИН,

фото из архива жильцов







