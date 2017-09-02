Галерея ZHDANOV открылась выставкой работ Леонида Стуканова

Большинство работ замечательного живописца из Таганрога представлено публике впервые.

В Ростове-на-Дону открыта новая художественная галерея ZHDANOV. Ее название — память об известном художнике-нонконформисте Александре Павловиче Жданове (1938–2006). Родившийся в Вешенской, он учился в Ростове, прославился в Москве и скончался в США. Дебютной экспозицией новой галереи стала выставка работ соратника Жданова — Леонида Александровича Стуканова (1947–1998).

Жданов и Стуканов познакомились в середине 60-х годов ХХ века — во время учебы в Ростовском художественном училище имени М. Грекова. В советской системе обучения живописи единственно возможным методом был соцреализм, отклонения жестко наказывались. Александра Жданова дважды исключали из училища за формализм, например, а Леонид Стуканов смог избежать этого. Судя по всему, благодаря своим способностям блистательного рисовальщика — так его оценивали уже во время учебы.

После окончания училища Жданов отправился покорять Москву, Стуканов осел в Таганроге. Почти тридцать лет он преподавал в Таганрогской детской художественной школе — с 1969 по 1997 год. Среди учеников Стуканова — известные художники нашего времени Юрий Шабельников, Надежда Швец, Наталья Дурицкая, Василий Слепченко, Алексей Яковлев, Валерий Полиенко, Владимир Вельтман, Александр Чернов, Владислав Протопопов, Владимир Верготи, Валерия Краснопрошина и многие другие.

Без преувеличения, Леонида Стуканова знал весь Таганрог. Ходил он в бархатном камзоле, сшитом на заказ в мастерских местного театра, на груди — медальон в виде черепа…

«Атлетически сложенный мужчина с покатыми плечами борца, крупной головой и романтическими чертами лица. У него тонкие губы, орлиный нос, узкий высокий лоб, над которым — тщательно уложенный кок. Когда он просыпается с сильного похмелья, то включает проигрыватель, заводит Моцарта и, раздевшись до пояса, занимается штангой», — вспоминает Макс Белозер в книге «Волшебная страна».

Граф — так его, с легкой руки Жданова, звали все с молодости и до конца дней. Но немногие все же знали, что в Графе течет арийская кровь: он родился в Германии, куда его мать угнали во времена Великой Отечественной войны. Отцом был офицер побежденного Вермахта.

По воспоминаниям одного из учеников Стуканова, известного российского художника Юрия Шабельникова, Граф был душой Таганрогской художественной школы.

«Таганрогская художественная школа была феноменом, когда Граф там был! Строгость его и дисциплина — это можно уподобить Гамбургскому счёту. Ты постоянно чувствовал своё не то что несовершенство, свою как бы несостоятельность. Был импульс её преодолевать. И он постоянно подталкивал тебя к этому. Ты должен был развиваться. Без этого тебя он и не замечал. Если ты не занимался, то ты как бы выпадал из его внимания. И для тебя важнее было получить его язвительную даже реакцию, чем вообще ничего не получить…Он был феноменом. Это я считаю важным. Именно как личность, как человек. Человек, который был таким культурным агентом. Нам забросили такого резидента культурного, и он вокруг создавал вот такую сеть. Ризому такую. Граф относился к ремеслу с какой-то священной любовью», — вспоминает Ю. Л. Шабельников.

К своим же работам Л. А. Стуканов относился без особого трепета. Говорят, что большинство его работ купил за бесценок и вывез на грузовике один из ростовских коллекционеров.

Выставку в ростовской галерее ZHDANOV стоит признать уникальной. Большинство работ — из частных коллекций. Некоторые нашлись случайно — например, прекрасную «Богудонию» обнаружили при разборах подвалов художественной школы, и художник В. Вельтман отреставрировал ее со всей тщательностью — он, кстати, тоже ученик Графа. Еще один его ученик, художник А. Яковлев выполнил репродукции картин учителя.

Словом, экспозицию собирали на энтузиазме, из любви и благодарности, в память об учителе. Ее кураторами выступили художники Наталья Дурицкая и Александр Кисляков.

«Это был не просто талантливый художник, это был художник-личность, художник-педагог. Художник, который был абсолютно правдив в своем творчестве, очень искренен, очень требователен к себе, яркий, самобытный… художник, который работал вне контекста. У него была прекрасная школа, в художественном училище он считался одним из лучших рисовальщиков. Он обладал высокой профессиональной грамотностью, как живописной, так и графической. Даже в его живописных работах, написанных маслом, чувствуется очень высокая культура графики, понимание плоскости холста, понимание декоративно-пластических задач. Я считаю, что Леонид Стуканов достоин публикаций, многочисленных монографий, а также отдельного музея в Таганроге», — сказала на открытии выставки искусствовед Светлана Крузе.

Юлия БЫКОВА

Галерея ZHDANOV расположена по адресу: пер. Газетный, 60. Время работы: с 15.00 до 23.00, без перерывов и выходных. Выставка продлится до 9 сентября.



