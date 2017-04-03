В Ростове пройдет выставка «Шедевры мастеров Парижской школы»

В экспозиции будут представлены работы Дали, Шагала, Матисса и Пикассо.

Выставка графики всемирно известных художников откроется в Ростовском музее изобразительных искусств 19 апреля. В коллекции — более 100 работ Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Мориса Утрилло, Кеса ван Донгена, Михаила Шемякина и многих других. Все звездные имена объединяет Париж — столица искусств XX века, давшая жизнь многим поколениям художников, увлеченных свободным поиском и творческим экспериментом.

Выставку «Шедевры мастеров Парижской школы» представила санкт-петербургская галерея современного искусства PS Gallery. Она включает экспонаты из частного собрания одного из самых известных российских коллекционеров Марка Башмакова.

«Выставка, которую мы представим в Ростове, — по-настоящему уникальный и ценный художественный проект, — рассказал коллекционер, совладелец PS Gallery Павел Башмаков. — В одной экспозиции собрано колоссальное количество выдающихся имен, персон номер один в мире искусства. Посмотрев выставку, вы получите представления обо всех основных вехах графического творчества XX века, эпицентр которого находился тогда в Париже. Все произведения являются подлинниками, многие работы, которые будут представлены в Ростове, ранее экспонировались в Эрмитаже».

Выставка будет открыта для посетителей с 19 апреля до 18 июня в Ростовском областном музее изобразительных искусств на Пушкинской, 115.







